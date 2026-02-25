Município foi o primeiro do estado a conquistar o reconhecimento, que também já foi concedido ao Hospital do Retiro - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 25/02/2026 15:51

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), da rede municipal de Volta Redonda, recebeu nesta quarta-feira (25) a placa da certificação internacional “Cidade Angels” – categoria Platinum –, concedida a municípios que conseguem alcançar resultados positivos no atendimento ao AVC (Acidente Vascular Cerebral). O diretor-geral do hospital e vice-prefeito, Sebastião Faria, recebeu a placa juntamente com a equipe da unidade responsável pelo trabalho que resultou na certificação de Volta Redonda – primeira cidade a receber no estado do Rio.

“No dia 23 de outubro do ano passado, Volta Redonda foi certificada como Cidade Angels, com todas as unidades trabalhando unidas para o diagnóstico, o tratamento do AVC, de uma maneira eficaz. E, naquela oportunidade, o Hospital do Retiro recebeu a certificação, e hoje o Hospital São João Batista recebe também”, lembrou Faria, acrescentando:

“É um tratamento eficaz, inclusive evitando sequelas, que salva vidas. Agradeço à empresa Boehringer Ingelheim que tem nos dados assessoria. É um trabalho realmente bastante significativo para a área de saúde o tratamento do AVC, que é uma das doenças que realmente tem relevância, inclusive no caso de óbito. Então, para a Saúde de Volta Redonda, essa conquista chega para coroar o trabalho”, afirmou o vice-prefeito.

A consultora científica da Iniciativa Angels, Andressa Amaral, entregou a placa, fez uma apresentação da certificação e falou sobre a importância de o São João Batista ser premiado.

“Quando a gente tem a certificação de um hospital, seja ela na categoria que for, temos a certeza de que tem uma equipe preparada no hospital, todo um grupo multiprofissional com enfermagem, médico, recepção, radiologia, laboratório, todos preparados para receber o paciente com AVC, e isso salva muito mais vidas”, ressalta Andressa.

Parceria de sucesso

A parceria entre a prefeitura, por meio das secretarias de Saúde (SMS) e Educação (SME), com o "Programa Angels" – coordenado pela farmacêutica Boehringer Ingelheim e apoiada pela World Stroke Organization –, iniciou em julho de 2024. A iniciativa atua em duas frentes: capacitação de serviços de saúde para atendimento a pacientes com AVC; e educação das crianças sobre os sintomas da doença, por meio do projeto "Fast Heroes".

O título reconhece municípios capacitados a oferecer atendimento integral e eficiente a pacientes de AVC, incluindo, agora, dois hospitais de referência (São João Batista e Dr. Munir Rafful) certificados pela Iniciativa Angels; protocolos de acompanhamento de pacientes na fase aguda e na reabilitação; e treinamento da UPA (Unidade de Pronto Atendimento), unidades da Atenção Primária à Saúde e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para encaminhamento adequado.

A rede de saúde de Volta Redonda tem hoje quatro portas de entrada de urgência e emergência. Além dos HSJB e do Hospital do Retiro, há o Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG); a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho; as três bases de atendimento do Samu – que conquistou o Nível Diamante no Serviço Médico de Emergência “Angels Awards”. Além das 46 unidades da Atenção Primária, que funcionam de segunda a sexta-feira.