Município foi o primeiro do estado a conquistar o reconhecimento, que também já foi concedido ao Hospital do RetiroFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, recebe certificação internacional por cuidados do AVC
Município foi o primeiro do estado a conquistar o reconhecimento, que também já foi concedido ao Hospital do Retiro
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, recebe certificação internacional por cuidados do AVC
Município foi o primeiro do estado a conquistar o reconhecimento, que também já foi concedido ao Hospital do Retiro
Comandante do Regimento de Polícia Montada visita local das futuras instalações da unidade em Volta Redonda
Antes de conhecer o espaço, na Ilha São João, tenente-coronel Isaac Saraiva esteve no gabinete do prefeito Neto e anunciou que pretende trazer o serviço de equoterapia para o município
Assistência Social de Volta Redonda promove mutirão para inclusão e atualização no CadÚnico no Cras Retiro
Ação acontece nesta quarta e sexta-feira (25 e 27), das 9h às 16h. É necessário levar documentação original de todos os moradores da residência
Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de Introdução à Segurança do Trabalho direcionado a PCDs
Interessados podem se inscrever até 2 de março; são 30 vagas disponíveis para a capacitação, que terá duração de quatro meses
Prefeitura de Volta Redonda vai promover ações de prevenção às drogas na próxima semana
Programação voltada para estudantes do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental vai incluir apresentação teatral e palestra
Inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos da FBG em Volta Redonda encerram nesta sexta-feira (27)
Fundação Beatriz Gama oferta 11 opções de qualificação nas áreas da beleza, estética, moda, gastronomia e mecânica
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.