O objetivo é atender um número maior de pessoas, beneficiando quem precisa fazer ou atualizar seu cadastroFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 24/02/2026 14:59

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda promove nesta semana um mutirão de inclusão e atualização do Cadastro Único (CadÚnico) no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Retiro. A ação acontece nesta quarta-feira, dia 25, e na sexta-feira, 27, entre 9 e 16h. O objetivo é atender um número maior de pessoas, beneficiando quem precisa fazer ou atualizar seu cadastro e garantir o acesso a benefícios do Governo Federal.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, reforça que o CadÚnico é a porta de entrada para os programas sociais do Governo Federal. E ele precisa ser atualizado de dois em dois anos ou quando há mudança da composição familiar, de endereço, renda familiar e no âmbito escolar.

“O CadÚnico dá acesso a programas como Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros benefícios”, disse Larissa, lembrando que não é necessário agendamento para ser atendido durante o mutirão.

Para atualizar ou pedir a inclusão no CadÚnico é obrigatório levar todos os documentos originais – não serão aceitas cópias – de todos os moradores da residência. Os documentos necessários para o recadastramento são: Carteira de Identidade com foto, CPF, certidão de nascimento e comprovante de residência.

Outros serviços

No mesmo mutirão, os moradores também podem solicitar a Carteira do Idoso e a Carteira do Restaurante Popular. É necessário apresentar os mesmos documentos exigidos para inclusão no CadÚnico.

O Cras Jacintho Trombet de Andrade fica na Rua Grandes Lojas, nº 107, Retiro.