O objetivo é atender um número maior de pessoas, beneficiando quem precisa fazer ou atualizar seu cadastroFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Assistência Social de Volta Redonda promove mutirão para inclusão e atualização no CadÚnico no Cras Retiro
Ação acontece nesta quarta e sexta-feira (25 e 27), das 9h às 16h. É necessário levar documentação original de todos os moradores da residência
