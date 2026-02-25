O tenente-coronel Saraiva acredita que a Ilha São João será o local ideal para instalar o Regimento de Polícia Montada - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Volta Redonda - O comandante do Regimento de Polícia Montada da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (RPMont/PMERJ), o tenente-coronel Isaac Saraiva, esteve em Volta Redonda nessa terça-feira, dia 24, e conheceu o espaço na Ilha São João onde serão construídas as instalações do Regimento de Polícia Montada do município. Antes de ir ao local, próximo à nova sede da Escola Municipal de Hipismo e do novo Clube Hípico de Volta Redonda (em fase de construção), ele esteve com o prefeito Antonio Francisco Neto no Palácio 17 de Julho, juntamente com o comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), coronel Moisés Sardemberg.

O tenente-coronel Saraiva acredita que a Ilha São João, pela proximidade com as regiões centrais da cidade e por abrigar o novo clube hípico, será o local ideal para instalar o Regimento de Polícia Montada, que realiza policiamento ostensivo a cavalo.

“Podemos até compartilhar algumas instalações”, disse o tenente-coronel, afirmando que o município vai receber, no mínimo, seis conjuntos, o que significa seis policiais militares e 12 cavalos, já que os animais trabalham um dia e descansam no outro”, explicou.

Durante a visita na Ilha São João, o tenente-coronel Saraiva e o coronel Sardemberg estavam com os engenheiros da prefeitura, Luiz Fernando de Moura e Bueno Torrent, que vão acompanhar as obras para a implantação do Regimento de Polícia Montada. Eles estiveram ainda no escritório da arquiteta Maria Teresa Homem da Costa, autora do projeto do Clube Hípico, que também vai fazer o projeto do regimento.

O anúncio sobre a implantação do Regimento de Polícia Montada foi feito durante cerimônia que oficializou a ampliação do programa “Bairro Presente”, no início de fevereiro, outra parceria com o Governo do Estado do Rio na segurança pública.

“Na Ilha São João já está sendo construído o novo Clube Hípico e, em breve, teremos mais essa grande conquista do Regimento de Polícia Montada, que vai ajudar todo o Sul Fluminense. Agradeço mais uma vez ao Governo do Estado, através do coronel Marcelo de Menezes (secretário de Estado de Polícia Militar), pela parceria e por acreditar em Volta Redonda e na região”, falou Neto.

O prefeito afirmou ainda que as ações em parceria com o Governo de Estado na segurança pública têm gerado resultados positivos e vão crescer ainda mais. “Volta Redonda, em breve, terá o Batalhão de Policiamento Ambiental do Sul Fluminense, que ficará entre os bairros Belmonte e Ponte Alta, e o Batalhão de Ações com Cães (BAC), que segue com as obras no Roma”, lembrou o prefeito.

Serviço de equoterapia

O Regimento de Polícia Montada é a unidade operacional especializada em policiamento montado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, sendo subordinada ao Comando de Policiamento Especializado (CPE). Além do policiamento ostensivo montado, realiza escoltas a cavalo, guarda-lanceiros e atividades de cunho sociocomunitário como a equoterapia.

Esse último serviço, que também deve ser ofertado pelo Regimento de Polícia Montada de Volta Redonda, é voltado para crianças com deficiência dependentes dos policiais militares e da sociedade civil. O atendimento é conduzido por uma equipe multidisciplinar especializada, composta por policiais militares e profissionais civis que inclui fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, educadores físicos, terapeutas ocupacionais e equitadores (instrutores de equitação e auxiliares-guia), visando reabilitação física, emocional e social.