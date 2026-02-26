Iniciativa acontece das 7h às 11h, na Ilha São João, reunindo participantes de todas as idadesFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Volta Redonda recebe 1º OFF Clube Wellness Festival neste sábado (28)
Iniciativa acontece das 7h às 11h, na Ilha São João, reunindo participantes de todas as idades em uma manhã dedicada à saúde, integração e solidariedade
Estado assegura recursos do Fecam para construção de nova ETA em Volta Redonda
Convênio com investimento de R$ 95 milhões garante obra histórica; município dará contrapartida de R$ 40 milhões e terreno foi viabilizado por meio de acordo com a CSN
Volta Redonda comemora os 94 anos da conquista do direito ao voto das mulheres no Brasil
Evento da SMDH aconteceu nessa terça-feira (24) na Câmara Municipal e contou com participantes de diversas lideranças e instituições
Prefeito Neto e deputado Munir Neto avançam com o Governo do Estado em obras e novos investimentos para Volta Redonda
Reunião com o secretário estadual das Cidades tratou do Parque RJ, pavimentações e melhorias viárias importantes para o município
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, recebe certificação internacional por cuidados do AVC
Município foi o primeiro do estado a conquistar o reconhecimento, que também já foi concedido ao Hospital do Retiro
Comandante do Regimento de Polícia Montada visita local das futuras instalações da unidade em Volta Redonda
Antes de conhecer o espaço, na Ilha São João, tenente-coronel Isaac Saraiva esteve no gabinete do prefeito Neto e anunciou que pretende trazer o serviço de equoterapia para o município
