Iniciativa acontece das 7h às 11h, na Ilha São João, reunindo participantes de todas as idades - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 26/02/2026 14:25

Volta Redonda - A Ilha São João será palco neste sábado (28), das 7h às 11h, do 1º OFF Clube Wellness Festival, evento voltado à promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Volta Redonda.

A entrada será solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, exceto sal. Todo material arrecadado será destinado ao Banco de Alimentos de Volta Redonda, administrado pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), e posteriormente distribuído para entidades beneficentes cadastradas no município.

Para participar, é necessário realizar um cadastro prévio por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7nAqoClQzCCjxdxZNa_siv2JieZ_xeBqNpm8BdkxFCan94w/viewform.

O coordenador do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini, ressaltou a importância da iniciativa solidária. “Eventos como este reforçam a rede solidariedade do município. Os alimentos arrecadados serão fundamentais para complementar o atendimento às entidades beneficentes cadastradas, garantindo apoio às famílias em situação de vulnerabilidade”, afirmou.

Programação

A programação terá início às 7h30 com alongamento e mobilidade. Às 8h15, o público poderá participar de aula de yoga; às 9h, haverá aula de dança; e às 9h30 será realizado o aulão OFF Clube, com exercícios feitos com o peso do próprio corpo para encerrar com muita energia.

O festival tem como principal objetivo incentivar hábitos saudáveis e proporcionar momentos de cuidado com o corpo e a mente, reunindo participantes de todas as idades em uma manhã dedicada à saúde, integração e solidariedade.

Caio Fajardo, um dos organizadores do evento, convidou a população para participar do evento. “Convido todos para o 1º OFF Clube Wellness Festival, o primeiro festival fitness da região. Teremos quatro mobilidades de aula e a entrada será 1kg de alimento para doação. Nosso objetivo é promover saúde e bem-estar com muita energia e conexão. Espero todos para viver essa experiência com a gente”, destacou.