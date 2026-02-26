A prestação de contas, aberta à população, será no plenário da Câmara MunicipalFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Volta Redonda promove audiência pública para prestação de contas do desempenho orçamentário e financeiro do município
Evento, que atende à Lei de Responsabilidade Fiscal, é organizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão
