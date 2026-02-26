A prestação de contas, aberta à população, será no plenário da Câmara Municipal - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), promove nesta sexta-feira, dia 27, às 15h, audiência pública para apresentação e avaliação das metas fiscais referentes ao 3º quadrimestre de 2025. A prestação de contas, aberta à população, será no plenário da Câmara Municipal.

A iniciativa atende à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece a obrigatoriedade de demonstração periódica do desempenho orçamentário e financeiro dos municípios. Na ocasião, serão apresentados os números relativos ao período de setembro a dezembro de 2025, incluindo receitas arrecadadas, despesas realizadas, investimentos executados e o resultado das metas fiscais previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA).

Segundo a secretária municipal de Planejamento, Cora Peixoto, a audiência pública é um mecanismo essencial de transparência na administração pública. “Por meio dela, o governo municipal presta contas das ações realizadas e demonstra como os recursos públicos foram aplicados ao longo do quadrimestre. Além de cumprir uma exigência legal, o encontro fortalece a gestão responsável e o equilíbrio das contas públicas, permitindo que os dados sejam apresentados de forma clara e acessível à sociedade”.

Durante a audiência, cidadãos, representantes de instituições, conselhos municipais e vereadores podem acompanhar a exposição técnica dos dados e esclarecer eventuais dúvidas. O momento também é importante para ampliar o diálogo entre o Poder Público e a população.

A Seplag reforça o convite para que os moradores participem, acompanhem as informações e exerçam seu direito de fiscalização, contribuindo para uma administração cada vez mais transparente, eficiente e participativa.