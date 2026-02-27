O edital está aberto até o dia 2 de abril, de forma online - Foto: Divulgação

O edital está aberto até o dia 2 de abril, de forma onlineFoto: Divulgação

Publicado 27/02/2026 15:22

Volta Redonda - Estão abertas as inscrições para o Programa de Exposições 2026 da Galeria de Arte Cílio Bastos, no Espaço Cultural GACEMSS – Grêmio Artístico e Cultural Edmundo de Macedo Soares e Silva, em Volta Redonda.

Os artistas da região interessados em expor seus trabalhos têm até o dia 2 de abril de 2026 para se inscrever. O edital completo está disponível para consulta e download no site oficial da instituição. Para participar, é necessário enviar portfólio e preencher a ficha de inscrição conforme as orientações do documento.

A Chamada Pública tem como objetivo selecionar artistas individuais ou coletivos para compor o calendário de exposições da Galeria em 2026. A proposta busca democratizar e ampliar o acesso ao espaço, fortalecendo o fomento à cultura e promovendo as diversas manifestações das artes visuais.

O edital também destaca o incentivo à pesquisa artística, à experimentação de linguagens e ao desenvolvimento de novos processos investigativos, contribuindo para o fortalecimento das dinâmicas culturais na região.

Mais de duas décadas de história

Inaugurada em 2000, a Galeria de Arte Cílio Bastos conta com aproximadamente 100 metros quadrados e, ao longo de mais de 20 anos de atuação, já recebeu mais de 200 exposições, entre individuais e coletivas. O espaço se consolidou como vitrine para artistas plásticos, visuais e gráficos da região, tornando-se referência na cena cultural local.

O Programa de Exposições 2026 representa mais uma oportunidade para artistas apresentarem seus trabalhos ao público e integrarem a trajetória de um dos principais espaços de arte do Sul Fluminense.