Unidade de saúde do município recebeu a certificação Platinum Status da World Stroke Organization, referência no atendimento a pacientes com suspeita de AVC - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Unidade de saúde do município recebeu a certificação Platinum Status da World Stroke Organization, referência no atendimento a pacientes com suspeita de AVCFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 26/02/2026 16:27

Volta Redonda - A equipe do Hospital Municipal Dr.Munir Raffur (Hospital do Retiro), da rede municipal de saúde de Volta Redonda, recebeu nesta semana a certificação Platinum Status – WSO Angels, concedida pela World Stroke Organization (WSO), referência internacional no atendimento a pacientes com suspeita de AVC (Acidente Vascular Cerebral), por meio do projeto Angels. Volta Redonda é a primeira cidade do estado do Rio a receber essa certificação, que também reconheceu os esforços do Hospital São João Batista (HSJB) na área.

O trabalho da World Stroke Organization tem por finalidade reconhecer as ações dos hospitais que seguem rigorosamente protocolos assistenciais baseados em evidências científicas, garantindo diagnóstico rápido, tratamento ágil e redução de sequelas e mortalidade por Acidente Vascular Cerebral.

“O AVC é uma emergência médica tempo-dependente. Cada minuto conta. Quanto mais rápido o diagnóstico e o início do tratamento, maiores são as chances de recuperação sem sequelas”, disse a diretora-geral do Munir Rafful, Márcia Cury, que também é secretária de Saúde de Volta Redonda.

“A conquista do selo Platinum demonstra que o Hospital do Retiro atua com excelência no tempo porta-agulha (chegada do paciente até o início do medicamento trombolítico), na organização da linha de cuidado, na atuação integrada entre equipes médica e de enfermagem, no diagnóstico por imagem e regulação”, acrescentou a secretária.

Unidos para salvar vidas

A parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda – por meio das secretarias de Saúde (SMS) e de Educação (SME) – e o Programa Angels teve início em julho de 2024. Coordenada pela farmacêutica Boehringer Ingelheim e apoiada pela World Stroke Organization, a iniciativa atua em duas frentes: a capacitação dos serviços de saúde para o atendimento a pacientes com AVC e a educação de crianças sobre os sintomas da doença, por meio do projeto Fast Heroes.

O reconhecimento concedido pelo programa contempla municípios aptos a oferecer atendimento integral e eficiente a vítimas de AVC. No caso de Volta Redonda, isso inclui dois hospitais de referência certificados pela Iniciativa Angels – o Hospital São João Batista (HSJB) e o Hospital Dr. Munir Rafful –, além de protocolos estruturados para acompanhamento de pacientes na fase aguda e na reabilitação. Também foram capacitados a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Agostinho, as unidades da Atenção Primária à Saúde e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o encaminhamento adequado dos casos.

A rede municipal de saúde conta atualmente com quatro portas de entrada para urgência e emergência: o HSJB, o Hospital do Retiro, o Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG), no bairro Aterrado, e a UPA Santo Agostinho. O Samu, que opera com três bases de atendimento no município, conquistou o Nível Diamante no Angels Awards, premiação dedicada aos serviços médicos de emergência. Completam a rede as 46 unidades de Atenção Primária, com funcionamento de segunda a sexta-feira.