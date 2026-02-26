Unidade de saúde do município recebeu a certificação Platinum Status da World Stroke Organization, referência no atendimento a pacientes com suspeita de AVCFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Hospital Dr. Munir Rafful ganha reconhecimento internacional no atendimento ao AVC
Unidade de saúde do município recebeu a certificação Platinum Status da World Stroke Organization, referência no atendimento a pacientes com suspeita de Acidente Vascular Cerebral
Hospital Dr. Munir Rafful ganha reconhecimento internacional no atendimento ao AVC
Unidade de saúde do município recebeu a certificação Platinum Status da World Stroke Organization, referência no atendimento a pacientes com suspeita de Acidente Vascular Cerebral
Hospital São João Batista comemora formatura de novos médicos especialistas
Doze profissionais concluíram residência nos programas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e Ginecologia e Obstetrícia
Volta Redonda promove audiência pública para prestação de contas do desempenho orçamentário e financeiro do município
Evento, que atende à Lei de Responsabilidade Fiscal, é organizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão
Volta Redonda inicia vacinação contra a dengue com novo imunizante do Instituto Butantan
Nesta primeira etapa, conforme orientação do Ministério da Saúde, estão recebendo a imunização profissionais da Atenção Primária
Volta Redonda recebe 1º OFF Clube Wellness Festival neste sábado (28)
Iniciativa acontece das 7h às 11h, na Ilha São João, reunindo participantes de todas as idades em uma manhã dedicada à saúde, integração e solidariedade
Estado assegura recursos do Fecam para construção de nova ETA em Volta Redonda
Convênio com investimento de R$ 95 milhões garante obra histórica; município dará contrapartida de R$ 40 milhões e terreno foi viabilizado por meio de acordo com a CSN
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.