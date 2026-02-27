O desfile será a partir das 20h na Vila Santa Cecília - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

O desfile será a partir das 20h na Vila Santa CecíliaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 27/02/2026 15:34

Volta Redonda - A alegria do Carnaval mais uma vez vai tomar conta da Rua 14, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda, neste sábado (28), a partir das 20h, com o desfile do Bloco da Vida, maior bloco carnavalesco da Melhor Idade do Brasil, e da Unidos do Viradouro, campeã do Carnaval do Rio de Janeiro.

O primeiro a entrar na avenida será o Bloco da Vida, que no sábado de Carnaval encantou o público com o enredo “Baile de Máscaras”. Com 600 integrantes, distribuídos em 13 alas e três carros alegóricos, o bloco promete repetir o sucesso e a emoção que marcaram o desfile anterior, celebrando a energia, a inclusão e a valorização da Melhor Idade.

“Nosso objetivo é mostrar que a alegria não tem idade. Cada folião do Bloco da Vida coloca energia, sorriso e samba no pé, e este desfile com a Viradouro é a celebração perfeita dessa união. Esperamos que todos se divirtam e se sintam parte desta grande festa”, afirmou o gestor do Banco da Cidadania e responsável pela organização do Bloco da Vida, Ricardo Ballarini.

Em seguida, será a vez da Unidos do Viradouro, de Niterói, que neste ano conquistou seu quarto título no Grupo Especial do Carnaval do Rio com um enredo em homenagem a Moacyr da Silva Pinto, o Mestre Ciça. A escola levará à Vila Santa Cecília um espetáculo com 151 componentes, entre ritmistas, diretor de bateria, passistas, harmonias, casal de mestre-sala e porta-bandeira, apresentador do casal, velha guarda, baianas, ala coreografada, além do cantor, cavaquinhista e a torcida com bandeirões e fumaça colorida.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância cultural do evento. “É uma festa que enche a cidade de alegria. Ter o Bloco da Vida e a Viradouro desfilando juntos é uma forma de mostrar que o Carnaval é para todos, de todas as idades. Convido toda a população para se juntar a nós nesta celebração”, afirmou.

Sejuv Folia

No mesmo dia, a Vila Santa Cecília também receberá o “Sejuv Folia”, bloco de pós-Carnaval da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda. O evento será das 14h às 20h, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni. Entre as atrações confirmadas estão Hitmaker – DJ, cantor, compositor e produtor musical, donos de grandes sucessos deste Carnaval –, o cantor Caio no Pagode, o rapper TH6 e o DJ Gustavo Peixoto.