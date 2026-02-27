O desfile será a partir das 20h na Vila Santa CecíliaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Bloco da Vida e Unidos do Viradouro se apresentam em Volta Redonda neste sábado (28)
Desfiles do maior bloco carnavalesco da Melhor Idade do Brasil e da campeã do Carnaval do Rio serão a partir das 20h, na Rua 14, na Vila Santa Cecília
Edital 2026 da Galeria de Arte do GACEMSS está com inscrições abertas
Inscrições acontecem até o dia 2 de abril
Hospital Dr. Munir Rafful ganha reconhecimento internacional no atendimento ao AVC
Unidade de saúde do município recebeu a certificação Platinum Status da World Stroke Organization, referência no atendimento a pacientes com suspeita de Acidente Vascular Cerebral
Hospital São João Batista comemora formatura de novos médicos especialistas
Doze profissionais concluíram residência nos programas de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e Ginecologia e Obstetrícia
Volta Redonda promove audiência pública para prestação de contas do desempenho orçamentário e financeiro do município
Evento, que atende à Lei de Responsabilidade Fiscal, é organizado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão
Volta Redonda inicia vacinação contra a dengue com novo imunizante do Instituto Butantan
Nesta primeira etapa, conforme orientação do Ministério da Saúde, estão recebendo a imunização profissionais da Atenção Primária
