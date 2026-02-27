Evento coordenado pela Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, em parceria com outras secretarias e autarquias municipal, além dos governos estadual e federal - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 27/02/2026 15:44

Volta Redonda - A Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda realizou nessa quinta-feira (26) o Seminário e Oficina: Estratégia da Primeira Infância Antirracista, um importante encontro intersetorial que reuniu os servidores em um momento de formação, articulação e fortalecimento das políticas públicas.

A subsecretária da SMDH, Juliana Rodrigues, realizou a abertura do evento pela manhã, e reforçou o legado de política pública que está sendo construído. As mesas de trabalho foram conduzidas pela assessora técnica da pasta de Igualdade Racial da SMDH, Juliana Sampaio.

Também estiveram presentes representantes das secretarias de Educação (SME), Saúde (SMS) e Assistência Social (Smas), além da Fundação Beatriz Gama e de municípios da região, reafirmando o compromisso coletivo com a promoção da igualdade racial e a defesa dos direitos humanos desde a primeira infância.

O Ministério de Igualdade Racial (MIR) foi representado pelos servidores Jefferson Acácio (coordenador do Comitê Gestor da Estratégia Primeira Infância Antirracista/PIA e conselheiro nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes/Conanda e Tahirá Endo Gonzaga (analista técnico de Políticas Sociais), cuja participação foi fundamental para qualificar o debate e fortalecer o compromisso institucional.

“Sou muito agradecido à educação que Volta Redonda me ofereceu, porque foi assim que pude alçar voos mais altos”, frisou Tahirá. Que é de Volta Redonda, tendo estudado na rede municipal.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, da secretária Rosangela Gomes e da subsecretária Aline Forasteiro, esteve presente com a participação da superintendente de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Rio de Janeiro, Iana Moreira.

“O racismo destrói o futuro e a gente não pode aceitar isto, colocando em risco a vida das futuras gerações. É uma chaga histórica. Se não organizarmos a primeira infância, não vamos construir um futuro sem racismo. O ativo do racismo é muito ruim. É preciso entender, escutar e enfrentar essa situação, não pode ser ignorada. Volta Redonda está com este olhar atento para que possamos ter um futuro brilhante para as nossas crianças”, comparou.

O deputado estadual Munir Neto foi representando pela assessora Denise Carvalho, que informou que o gabinete do parlamentar está aberto para trabalhar na elaboração de leis e projetos que vão garantir a Primeira Infância Antirracista, priorizando a defesa das crianças. Ela citou, ainda, que o trio assistência social/saúde/educação não pode se basear apenas nele quando se fala de políticas públicas:

“As outras políticas também são necessárias. É preciso trabalhar além da assistência socia, saúde e educação, falando também em trabalho, moradia. Tudo isso é importante. As crianças são o centro de atenção do gabinete do deputado Munir. Principalmente investir em programas, projetos que melhorem a autoestima das crianças”, afirmou Denise.

Participaram, ainda, Wherica Jeiffersam Ludovico Teodoro (subsecretária municipal de Segurança Alimentar e Nutricional); Larissa Garcez (subsecretária municipal de Assistência Social); Ethiene Correia (diretora social na Fundação Beatriz Gama); Patrícia Rodrigues Vidal (diretora do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação); Angelina Santos e Rodrigo Pereira Mendes (conselheiros tutelares) e Paloma Lopes ( representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente).

Posse do comitê

Durante o evento, foi dada posse ao Comitê SUAS Sem Racismo para institucionalizar o compromisso da Assistência Social com o enfrentamento ao racismo estrutural. Os integrantes foram chamados para a posse e entrega dos certificados.

O Comitê foi instituído pelo decreto municipal 19.710 de 18/11/2025 para fortalecer o compromisso da Secretaria Municipal de Assistência Social com a promoção da igualdade racial. As oficinas foram realizadas na parte da tarde nas salas de aulas da Universidade Estácio de Sá no bairro Aterrado.

Oficina

Na parte da tarde, foi realizada a oficina temática (com servidores indicados pelos órgãos públicos), que trabalhou propostas e diretrizes para a construção do Plano Municipal da Primeira Infância Antirracista, fortalecendo o planejamento estratégico e a atuação integrada das políticas públicas no município.

As propostas construídas coletivamente serão encaminhadas à Comissão Intersetorial de Acompanhamento e Avaliação do Plano Municipal de Atenção à Primeira Infância.