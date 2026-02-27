A medida reforça a política de austeridade adotada pelo governo municipal, priorizando investimentos e políticas públicas voltadas à população - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 27/02/2026 18:03

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda informa que foi sancionada a Lei Municipal nº 6.766, que concede reajuste de 4,26% aos servidores públicos municipais da Administração Direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, inativos e pensionistas, com efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2026.

Durante a tramitação da matéria, o dispositivo que estendia o reajuste ao subsídio do chefe do Poder Executivo foi vetado pelo próprio prefeito Antonio Francisco Neto, conforme consta no texto final da lei (§ 1º – vetado).

Com a decisão, o salário do prefeito permanece inalterado. A remuneração do chefe do Executivo municipal está fixada em R$ 17.440,00 desde janeiro de 2013, sem qualquer reajuste ao longo do período.

Embora os servidores municipais tenham recebido recomposições salariais ao longo dos anos, essas atualizações não foram aplicadas ao subsídio do prefeito. Caso os mesmos índices concedidos ao funcionalismo tivessem sido estendidos ao chefe do Executivo, o valor atual corresponderia a R$ 26.133,69. No período, a economia estimada aos cofres públicos é de R$ 445.741,74, sem atualização monetária até fevereiro de 2026.

Prefeito pela sexta vez, Neto tem mantido, ao longo de seus mandatos, a decisão de não aplicar reajustes ao próprio salário, preservando o princípio da responsabilidade fiscal e reafirmando o compromisso com a boa gestão dos recursos públicos.

A medida reforça a política de austeridade adotada pelo governo municipal, priorizando investimentos e políticas públicas voltadas à população.