Mutirão de limpeza urbana da Secretaria Municipal de Serviços Públicos inclui serviços de capina, roçada e retirada de entulhoFoto: Arquivo - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda leva projeto ‘Meu Bairro + Limpo’ para oito bairros em março
Desfile em Volta Redonda revive o melhor do Carnaval 2026
O Bloco da Vida, a maior agremiação da terceira idade do Brasil, e Unidos do Viradouro, campeã do grupo especial do Rio, sacudiram a Vila Santa Cecília nesse sábado (28)
Prefeito Neto veta reajuste salarial ao próprio subsídio
Remuneração do chefe do Executivo está fixada em R$ 17.440,00 desde janeiro de 2013. No período, economia estimada aos cofres públicos é de cerca de meio milhão de reais, sem atualizações
Hospital Munir Rafful, em Volta Redonda, recebe 17 novos médicos residentes
Eles vão atuar nas áreas de Pediatria, Cirurgia Geral, Clínica Médica e Medicina de Família e Comunidade
Volta Redonda promove Seminário e Oficina da Primeira Infância Antirracista
Evento coordenado pela Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, em parceria com outras secretarias e autarquias municipal, além dos governos estadual e federal
Prefeitura de Volta Redonda paga salário de fevereiro com reajuste ao funcionalismo
Servidores tiveram pagamento reajustado em 4,26%, conforme índice que mede a inflação. Com medida, nenhum funcionário receberá remuneração menor que R$ 2.171
