Mutirão de limpeza urbana da Secretaria Municipal de Serviços Públicos inclui serviços de capina, roçada e retirada de entulho - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 02/03/2026 15:03

Volta Redonda - A segunda etapa de 2026 do projeto “Meu Bairro + Limpo”, iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), vai levar os serviços de capina, roçada e retirada de entulho para oito bairros no mês de março. Os moradores do Monte Castelo serão os primeiros beneficiados, com as equipes iniciando o trabalho no bairro nesta terça-feira, dia 3.

A programação segue pelo bairro Cailândia, na sexta-feira, dia 6; Caieiras, nos dias 9 e 10 (segunda e terça-feira); Vila Rica/Tiradentes, de 11 a 13 (quarta a sexta-feira); Casa de Pedra, dias 16 e 17 (segunda e terça-feira); Sessenta, de 18 até 24 (quarta a terça); São Cristóvão, dias 23 e 24 (segunda e terça-feira); e Brasilândia, dias 25 e 26 (quarta e quinta-feira).

De acordo com a secretária municipal de Serviços Públicos, Poliana Moreira, a equipe exclusiva para o mutirão é formada por 40 funcionários e tem apoio de dois caminhões carroceria e quatro caminhões basculantes, além de uma retroescavadeira.

“Mas é importante frisar que a secretaria segue atuando em outros bairros de Volta Redonda. Temos funcionários cuidando dos acessos ao município e dos corredores com maior fluxo de pessoas, além de outras equipes fazendo o trabalho de rotina e atendendo às demandas urgentes da população”, disse a secretária.

No mês passado, a SMSP esteve com o projeto “Meu Bairro + Limpo” em nove bairros de Volta Redonda – Aero Clube; Voldac; Vista Verde; Vale da Colina; Açude I, II, III, VI; e Minerlândia. “O objetivo é manter Volta Redonda bem cuidada, limpa e organizada, garantindo um ambiente mais seguro para os moradores”, falou Poliana.