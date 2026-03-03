O curso gratuito de preparação para o Enem é uma iniciativa da Secretaria da Juventude - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

O curso gratuito de preparação para o Enem é uma iniciativa da Secretaria da JuventudeFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 03/03/2026 14:41

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), encerra as inscrições para a nova turma do “Passaporte Universitário” nesta sexta-feira, dia 6. Os interessados em participar do programa que oferece curso extensivo gratuito de preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) devem acessar o link https://forms.gle/zkatYAB8LqZ9sSdc6.

Podem participar estudantes de escola pública que estejam matriculados no 3º ano do ensino médio ou que já tenham concluído os estudos, com até 24 anos de idade. No total, são 120 vagas, 96 para ampla concorrência, oito para jovens inscritos no CadÚnico, oito reservadas para cota racial e oito para pessoas com deficiência. As vagas serão preenchidas por meio de sorteio.

O curso tem como objetivo ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior. As aulas serão ministradas no período noturno no Colégio Professora Delce Horta Delgado, no Aterrado, e têm duração de seis meses. A aula inaugural está marcada para o dia 7 de abril.

O secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, ressaltou que o programa pode mudar o futuro dos jovens do município.

“O ‘Passaporte Universitário’ rendeu bons resultados em 2025, com alunos aprovados em universidades públicas, e neste ano ampliamos o número de vagas para dar essa chance a um número ainda maior de estudantes. Com esse curso, a administração municipal confirma o compromisso com uma educação de qualidade e com o futuro da nossa juventude”, disse Munir Filho.