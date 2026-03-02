Iniciativa segue até sexta-feira (6) com teatro e palestras educativas para estudantes de 9 e 10 anos - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda abriu nesta segunda-feira (2) a Semana de Prevenção às Drogas nas Escolas, uma iniciativa voltada para estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, da rede municipal de ensino, com idades entre 9 e 10 anos. A abertura no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., no Laranjal, contou com a presença de secretários e representantes de diferentes áreas do governo. A programação segue até sexta-feira (6), com atividades realizadas nos períodos da manhã e à tarde.

As ações acontecem no Teatro Maestro Franklin e no teatro do Colégio João XXIII, no bairro Retiro. A Secretaria Municipal de Educação (SME) está disponibilizando transporte e lanche para os alunos.

A programação inclui a apresentação de uma peça teatral sobre prevenção às drogas, elaborada pela Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred) e produzida pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC). Também estão sendo realizadas palestras educativas que alertam sobre as consequências do envolvimento com o tráfico e os impactos das drogas na saúde, na família e na vida social.

Entre os que acompanharam as atividades na manhã desta segunda-feira estavam os alunos da Escola Municipal Damião Medeiros. Pietro Henrique, de 9 anos, destacou a importância da atividade para conscientizar os alunos. “Eu achei muito bom o teatro, porque ajuda a não influenciar as pessoas a usarem drogas. Não pode, é errado. A gente não pode usar droga porque faz mal para a saúde. É uma coisa muito errada e a pessoa pode acabar se sentindo muito sozinha”, afirmou.

Emanuele Maria, também de 9 anos, frisou a importância de falar sobre o tema. “Eu estou achando muito bom. Tem que falar mesmo contra as drogas, porque é uma coisa muito feia. Tem muita gente que influencia os amigos a irem para as drogas. Eu aconselho a não entrar nesse caminho, porque é uma coisa muito errada”, disse.

A inciativa surgiu a partir de uma sugestão do comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), coronel Moisés Sardemberg, que abordou a importância de promover ações preventivas junto às crianças, reforçando a necessidade de informação e orientação desde cedo.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressaltou que investir na prevenção é fundamental para proteger as novas gerações. “Estamos trabalhando de forma integrada, unindo forças para orientar nossas crianças. A prevenção é o melhor caminho para garantir um futuro mais seguro e com mais oportunidades para todos”, afirmou.