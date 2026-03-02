Etapa aconteceu nesse fim de semana no Círculo Militar de Polo, no Rio de Janeiro, com a participação de mais de 170 atletas - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 02/03/2026 15:04

Volta Redonda - A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), mantida pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Fundação Beatriz Gama (FBG), iniciou 2026 da mesma forma que terminou o ano passado: conquistando medalhas e pódios. Foram nove durante a 1º etapa da Liga Carioca de Hipismo, disputada nesse fim de semana, no Círculo Militar de Polo, em Deodoro, no Rio de Janeiro, que contou com a participação de mais de 170 atletas de todo o estado do Rio.

Destaque para o aluno Markus Ufer, que ficou em 2º lugar no salto de 60 cm. Na mesma categoria, Lavinia Novato terminou em oitavo. A EMHVR também conquistou mais duas medalhas (de bronze), com Luana Reis, no salto de 40 cm, e Mellina Neves, saltando obstáculos de 90 cm. Também na categoria de 90cm, foram conquistados mais dois pódios: Cristina Ruffini, em quarto lugar, e Frederico Pedro, em décimo.

Os outros pódios foram conquistados pelos alunos Júlia Folly, nos 80 cm, e Danilo Andrade, saltando 1 metro. O professor da EMHVR, Yasser Pereira, também participou do torneio e ficou em 6º lugar no salto de 1m10.

“Começamos o ano muito bem, conquistando nove pódios em uma competição de um nível muito alto, com mais de 170 concorrentes. Parabéns para todos os nossos alunos e vamos seguir trabalhando diariamente para que tenhamos muitos pódios durante todo este ano”, comemorou Yasser.

Primeira escola pública de hipismo

Criada em 2003 pelo prefeito Antonio Francisco Neto, a Escola de Hipismo da Fundação Beatriz Gama foi reconhecida pela CBH (Confederação Brasileira de Hipismo) como a primeira escola pública de hipismo no Brasil, além de também ser reconhecida pelos resultados expressivos conquistados nas competições estaduais e nacionais.

“Retomamos o projeto em 2021 quando retornamos à prefeitura, encontramos a escola toda destruída, e ver mais um ano sendo iniciado com muitas conquistas é de um orgulho e uma emoção muito grandes, porque sabemos que é um projeto referência no Brasil e que forma muito mais do que grandes cavaleiros e amazonas. Parabéns ao Vitor Hugo (presidente da FBG) pelo projeto, ao professor Yasser, a todos os alunos e os seus responsáveis, que tanto acreditam e apoiam nosso projeto”, destacou o prefeito Neto.