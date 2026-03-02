Etapa aconteceu nesse fim de semana no Círculo Militar de Polo, no Rio de Janeiro, com a participação de mais de 170 atletasFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Escola de Hipismo de Volta Redonda sobe nove vezes ao pódio na 1º etapa da Liga Carioca
Etapa aconteceu nesse fim de semana no Círculo Militar de Polo, no Rio de Janeiro, com a participação de mais de 170 atletas; entre as conquistas estão um vice-campeonato e duas medalhas de bronze
Prefeitura de Volta Redonda leva projeto ‘Meu Bairro + Limpo’ para oito bairros em março
Mutirão de limpeza urbana da Secretaria Municipal de Serviços Públicos inclui serviços de capina, roçada e retirada de entulho
Desfile em Volta Redonda revive o melhor do Carnaval 2026
O Bloco da Vida, a maior agremiação da terceira idade do Brasil, e Unidos do Viradouro, campeã do grupo especial do Rio, sacudiram a Vila Santa Cecília nesse sábado (28)
Prefeito Neto veta reajuste salarial ao próprio subsídio
Remuneração do chefe do Executivo está fixada em R$ 17.440,00 desde janeiro de 2013. No período, economia estimada aos cofres públicos é de cerca de meio milhão de reais, sem atualizações
Hospital Munir Rafful, em Volta Redonda, recebe 17 novos médicos residentes
Eles vão atuar nas áreas de Pediatria, Cirurgia Geral, Clínica Médica e Medicina de Família e Comunidade
Volta Redonda promove Seminário e Oficina da Primeira Infância Antirracista
Evento coordenado pela Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, em parceria com outras secretarias e autarquias municipal, além dos governos estadual e federal
