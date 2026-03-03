O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu detido para cumprimento da ordem judicial - Foto: Divulgação/Semop

O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu detido para cumprimento da ordem judicialFoto: Divulgação/Semop

Publicado 03/03/2026 16:27

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda prendeu, na manhã dessa segunda-feira (2), um homem foragido da Justiça durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim Europa.

O suspeito conduzia uma motocicleta Honda CG 160 Start preta e foi abordado após os agentes receberem informações, oriundas de trabalho de inteligência, indicando a existência de mandado de prisão em aberto contra o condutor. Ao identificarem o veículo na Avenida Europa, os guardas realizaram a abordagem e confirmaram tratar-se de um procurado pela Justiça.

O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde permaneceu detido para cumprimento da ordem judicial.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, a ocorrência demonstra a efetividade do modelo de atuação das forças de segurança adotado em Volta Redonda. Ele ressaltou que a integração entre inteligência, tecnologia e patrulhamento ostensivo fortalece a capacidade operacional da Guarda Municipal, assegura o cumprimento das decisões judiciais e contribui diretamente para a redução da sensação de impunidade.

“Quando retiramos de circulação um foragido da Justiça, estamos fortalecendo a ordem pública e transmitindo à população a mensagem clara de que, em Volta Redonda, a lei é cumprida. Parabéns aos agentes da Guarda Municipal. Estamos trabalhando muito para uma cidade cada vez mais segura.”, frisou Coronel Henrique.