Unidades da Atenção Primária realizarão atividades físicas e orientações para o público a partir desta quarta-feira (4) - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Unidades da Atenção Primária realizarão atividades físicas e orientações para o público a partir desta quarta-feira (4)Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 03/03/2026 14:45

Volta Redonda - Esta quarta-feira, dia 4 de março, é lembrada como o Dia Mundial da Obesidade – data dedicada a aumentar a conscientização sobre essa doença crônica não transmissível que afeta pessoas de todas as idades e também os mais socialmente vulneráveis. Em alusão à data, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda promove até sexta-feira (6) a Semana de Combate à Obesidade, com a realização de atividades físicas e orientações de saúde em unidades da Atenção Primária.

“Com base na Linha de Cuidado para Obesidade, do Programa Viva Mais Brasil, do Ministério da Saúde, o objetivo dessa ação é proporcionar um cuidado contínuo, integral e multidisciplinar à obesidade em todas as faixas etárias. E as ações desta semana envolvem prevenção, promoção da saúde, diagnóstico precoce, tratamento clínico adequado e reabilitação funcional, com foco em melhoria da qualidade de vida e redução de agravos relacionados ao excesso de peso”, explica a diretora do Departamento de Atenção à Saúde da SMS, Milene Paula de Souza.

A Semana de Combate à Obesidade inicia nesta quarta-feira (4) em quatros unidades básicas de Saúde da Família (UBSFs): no bairro Água Limpa, a partir das 8h; no Siderlândia, às 9h; na UBSF Roma II, a manhã toda; e no bairro São Geraldo, às 16h.

Na quinta-feira (5), as ações acontecem na UBSF Jardim Vila Rica, a partir das 7h; e na unidade do bairro São Luiz, às 8h. E na sexta-feira, encerrando a programação, as atividades serão realizadas na UBSF São Carlos, às 14h; e na UBSF Volta Grande, durante todo o período da tarde.

Thairone Silva Duarte, que é profissional de Educação Física na Secretaria Municipal de Saúde, reforça que a obesidade é uma condição de saúde multifatorial, que vai muito além da estética e está diretamente relacionada ao aumento do risco de doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares. Ele acrescenta que a prática regular de atividade física é uma ferramenta fundamental na prevenção e no tratamento.

“Nosso município disponibiliza gratuitamente grupos de atividade física, acompanhamento nutricional e suporte multiprofissional nas unidades de saúde. Cuidar da saúde é um processo, e ninguém precisa fazer isso sozinho. Procure a unidade de saúde mais próxima e venha fazer parte das nossas ações”, afirmou Thairone.

“É uma ótima oportunidade para destacarmos a importância da promoção de hábitos saudáveis, do incentivo à prática regular de atividade física. Convidamos a população para essa ação coletiva para enfrentarmos juntos a obesidade, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Queremos mais qualidade de vida para a população”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.