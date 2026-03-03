Unidades da Atenção Primária realizarão atividades físicas e orientações para o público a partir desta quarta-feira (4)Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Saúde de Volta Redonda promove Semana de Combate à Obesidade
Parque Aquático de Volta Redonda sedia Clínica de Natação Thiago Pereira neste fim de semana
Treinamento gratuito é voltado para alunos de natação, dos 7 aos 17 anos, que já saibam nadar os estilos crawl, costas, peito e borboleta
Prefeitura de Volta Redonda encerra inscrições para nova turma do ‘Passaporte Universitário’ nesta sexta-feira (6)
O curso gratuito de preparação para o Enem é uma iniciativa da Secretaria da Juventude voltada para estudantes de escola pública do município
Volta Redonda abre Semana de Prevenção às Drogas nas Escolas para alunos da rede municipal de ensino
Iniciativa segue até sexta-feira (6) com teatro e palestras educativas para estudantes de 9 e 10 anos
Escola de Hipismo de Volta Redonda sobe nove vezes ao pódio na 1º etapa da Liga Carioca
Etapa aconteceu nesse fim de semana no Círculo Militar de Polo, no Rio de Janeiro, com a participação de mais de 170 atletas; entre as conquistas estão um vice-campeonato e duas medalhas de bronze
Prefeitura de Volta Redonda leva projeto ‘Meu Bairro + Limpo’ para oito bairros em março
Mutirão de limpeza urbana da Secretaria Municipal de Serviços Públicos inclui serviços de capina, roçada e retirada de entulho
