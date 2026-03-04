Patrícia é exemplo de que o empenho da equipe da UBSF e o apoio da família são fundamentais - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 04/03/2026

Volta Redonda - A história recente da Patrícia Azevedo Filgueiras da Paz, de 41 anos, moradora do bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, que há cerca de dois anos é assistida pela equipe da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), é exemplo de como o trabalho da Atenção Primária à Saúde (APS) no município transforma vidas. Nesse período, a paciente saiu de um problema grave de obesidade, da condição de acamada, conquistou mais mobilidade e mudou o estilo de vida.

O atendimento integral e domiciliar, com multiprofissionais da UBSF, aliado ao apoio da família, foi fundamental para que resultados positivos aparecessem em curto espaço de tempo. A paciente tem sequelas de uma meningite, apresenta distúrbios neurológicos, é não verbal e, mais recentemente, teve diagnóstico de autismo. E mesmo com as dificuldades, em menos de dois anos, reduziu o peso corporal em cerca de 40%, voltou a caminhar e ganhou um estilo de vida mais saudável.

O gerente da UBSF Santa Cruz, o enfermeiro Oswaldo Almeida, conta que os profissionais da unidade conheceram a Patrícia no primeiro semestre de 2024 e que, desde então, ela tem sido uma inspiração. “Ela pesava 160 quilos, mas apesar de estar acamada, apresentava força nas pernas e obedecia a comandos, conforme constatado durante uma visita domiciliar”, disse.

“O início do atendimento foi difícil, tivemos resistência da Patrícia, por conta do isolamento social, e do pai dela, que era uma pessoa bem reservada. Mas a equipe insistiu, fazia visitas frequentes – duas a três vezes na semana – para ajudar no banho e troca de fralda. Assim, o vínculo foi se estreitando”, falou Oswaldo, lembrando que já nessa época profissionais ensinaram alguns exercícios para estimular a paciente.

A virada de chave aconteceu mesmo em maio de 2025. Com a morte do pai da Patrícia, ela passou a ser cuidada pelo primo Vantuil e pela esposa dele Jandira, atuantes no bairro e já conhecidos da equipe da UBSF. “O casal abriu as portas de casa para os profissionais da unidade, que ficaram à vontade para trabalhar e traçar estratégias para cuidar da paciente. Aí inicia a história de superação da Patrícia”, reforçou o gerente da UBSF Santa Cruz.

“Ela começa a sair da cama em meados de 2025 – primeiro ficava sentada no sofá dentro do próprio quarto; depois passou a ser estimulada pelos primos a assistir televisão na sala. Hoje, pesa pouco menos de 100 quilos, faz caminhadas curtas e vai à unidade de saúde do bairro. Já fez até um passeio de trenzinho. É muito satisfatório para todos nós ver o ganho na qualidade de vida da Patrícia e vamos seguir trabalhando para ajudá-la ainda mais”, falou Oswaldo, ressaltando que a equipe da unidade, que forma a frente de trabalho, é formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, Agente Comunitário de Saúde (ACS), fisioterapeuta, nutricionista, assistente social e farmacêutico.

A nutricionista Maria Eduarda Barbier de Paula faz parte da eMulti (Equipe Multiprofissional na Atenção Primária à Saúde) e é responsável pela alimentação da Patrícia. “Ela perdeu peso gradativamente e isso é muito importante”, disse Maria Eduarda, acrescentando que o trabalho feito com a Patrícia une multiprofissionais, cada um estimulando uma área para o desenvolvimento dela. “E o caso da Patrícia é um estímulo para nós também. Queremos multiplicar esses cuidados para outros pacientes”, reforçou.

Vantuil e Jandira, que assumiram os cuidados da Patrícia no início do ano passado, contam que a parceria com os profissionais da UBSF Santa Cruz mudou a vida da paciente.

“Eles nos ajudaram a tirar ela daquela situação de inércia. Hoje, ela caminha, almoça na mesa conosco, sabe expressar se está com sede ou fome. E tenho certeza que a sequência do acompanhamento profissional vai trazer ainda mais autonomia. Queremos vê-la comendo e indo ao banheiro sozinha. Além disso, sonhamos em leva-la à praia, acho que ela vai gostar muito”, disse Vantuil, terminando com uma frase que sempre repete: “Patrícia foi para nós uma caixinha de surpresas. O que não sabíamos é que ela estava cheia de belos presentes”, falou.

Atenção contínua

O cuidado com os profissionais da Atenção Primária à Saúde, que já deu resultados positivos, vai seguir. Mas a equipe da UBSF identificou que ela precisa de cirurgia de redução de mamas, cirurgia de catarata e tratamento dentário, e tudo isso também está sendo encaminhado na rede municipal de saúde.

“Hoje eu quero falar de algo que vai muito além de números, indicadores ou metas. Quero falar de cuidado, de compromisso, de transformação real. Nossa equipe da Atenção Primária, junto com a equipe multiprofissional, do bairro Santa Cruz, assumiu um desafio enorme e está vencendo”, disse a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, afirmando que o caso da Patrícia mostra a força da Estratégia Saúde da Família, a potência do trabalho em equipe. Isso é SUS (Sistema Único de Saúde) de verdade.

“Quando falamos que a Atenção Primária precisa ser forte, resolutiva e organizada, é exatamente disso que estamos falando: mudar vidas antes que a pessoa precise de uma emergência, de uma UTI ou de uma cirurgia de alto risco. Parabéns a cada profissional envolvido. Vocês provaram que quando a APS funciona, ela transforma destinos. E é por isso que seguimos trabalhando todos os dias para fortalecer ainda mais a nossa Atenção Primária”, completou a secretária.

O prefeito Antonio Francisco Neto também comemorou o resultado do trabalho da equipe da Atenção Primária à Saúde no caso da Patrícia. “Tenho certeza que esse é só um exemplo entre tantas histórias de superação e mudança de vida promovidas pelas equipes da SMS. A dedicação e competência dos nossos profissionais merecem destaque e promovem transformação na vida das pessoas”, disse Neto.