Evento reúne atrações culturais, de lazer e gastronomia em frente à Igreja de Santo Antônio, no bairro NiteróiFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 05/03/2026 13:38

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio de parceria entre as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e de Cultura (SMC), realiza neste domingo (8), na Praça Cardeal Pacelli – em frente à Igreja de Santo Antônio –, no bairro Niterói, mais uma edição do Marco Zero Cultural. O evento, gratuito, acontece das 9h às 13h e reúne arte, lazer, música e gastronomia para todas as idades num mesmo local.

Dentre as atrações do evento, o público poderá conferir feira com artesanatos típicos, roda de bordado, música ao vivo com Sérgio Vieira, a partir das 11h, e, na parte gastronômica, a venda da tradicional pizza frita.

O Marco Zero Cultura é realizado desde agosto de 2025, no local conhecido por ser o marco inicial da ocupação do território que, desde 17 de julho de 1954, conquistou sua emancipação e se tornou uma das mais importantes cidades do Brasil, sendo o berço da siderurgia nacional.