Etapa atenderá pessoas a partir de 12 anos Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 05/03/2026 13:32

Volta Redonda - As inscrições para o curso gratuito de Libras (Língua Brasileira de Sinais), ofertado pela Prefeitura de Volta Redonda por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), podem ser feitas até o próximo domingo, dia 8, acessando o link cursodelibras.smpdvr.online/cadastro. As matrículas presenciais serão realizadas a partir da próxima segunda-feira (9) na sede da SMPD – Avenida 17 de Julho, 20, no bairro Aterrado.

De acordo com a SMPD, as vagas são limitadas e esta etapa atenderá três turmas: uma destinada a adolescentes de 12 a 16 anos; outra para pessoas a partir de 17 anos; e a terceira voltada para pessoas acima de 60 anos. As aulas serão ministradas no Colégio Delce Horta e no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biasi), ambos no Aterrado.

A subsecretária da SMPD, Eliete Vasques, explicou que o curso é voltado para quem deseja aprender a se comunicar com a comunidade surda e promover a inclusão. “Essa capacitação vai durar quatro meses e o objetivo é aproximar a população da Língua Brasileira de Sinais e da cultura surda, proporcionando uma experiência de aprendizado prática e enriquecedora.”

Para o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, um dos diferenciais da iniciativa é o fato que todos os professores são surdos. “Isso permite aos alunos um contato direto com a cultura surda desde o primeiro dia de aula. O curso é muito procurado, o que fortalece a inclusão das pessoas surdas, e estamos felizes em contribuir para mais esta etapa, ampliando ainda mais as oportunidades e contribuindo para uma Volta Redonda cada vez mais acessível”.