Etapa atenderá pessoas a partir de 12 anos Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Inscrições para curso gratuito de Libras da Prefeitura de Volta Redonda vão até domingo (8)
Interessados podem se inscrever de forma online; Etapa atenderá pessoas a partir de 12 anos
Volta Redonda tem queda expressiva no número de roubos e mantém latrocínio e roubo de carga zerados em 2026
Indicadores de segurança pública do estado apontam reduções nos crimes contra o patrimônio e consolidam tendência de retração criminal na cidade
Atendimento integral e humanizado da Atenção Primária à Saúde transforma vidas em Volta Redonda
Patrícia, moradora do Santa Cruz, é exemplo de que o empenho da equipe da UBSF e o apoio da família são fundamentais
Espaço das Artes Zélia Arbex recebe a exposição ‘O que o barro pensa’
Com abertura nesta sexta-feira (6), mostra reúne obras de três ceramistas da região e poderá ser visitada até abril
Projeto Revi-VER faz mais 200 cirurgias de catarata em Volta Redonda
Atendimentos na Ilha São João, nesta semana, também incluíram consultas pré e pós-operatórias
Guarda Municipal de Volta Redonda prende foragido da Justiça
Mandado de prisão foi cumprido após abordagem no bairro Jardim Europa; ação reforça integração entre os setores de inteligência e patrulhamento ostensivo
