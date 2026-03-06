Projeto Passaporte Cultural promoveu 33 viagens a museus, teatros e outros equipamentos em 2025 - Foto: Divulgação/Sejuv

Publicado 06/03/2026

Volta Redonda - O projeto Passaporte Cultural, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secerj), desenvolvida pela Secretaria Municipal da Juventude em Volta Redonda, beneficiou cerca de 400 jovens em 2025, com 33 viagens a equipamentos culturais na capital fluminense. O projeto tem o objetivo de ampliar o acesso da população de baixa renda à cultura.

“Com o Passaporte Cultural, os jovens tiveram a oportunidade de conhecer museus, teatros e equipamentos culturais que ampliaram o seu repertório, fortalecendo seu pensamento crítico e despertando novas possibilidades de vida, estudos e carreiras”, explicou o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho.

Dentre os 14 equipamentos que foram destinos do projeto, o Forte de Copacabana e o Museu do Amanhã foram os mais visitados. Os passeios contemplaram os jovens também com visitas aos museus do Flamengo, do Pontal, Imperial, Casa Klabin, de Astronomia e MIS Lapa; além de Parque Lage, Planetário da Gávea, Theatro Municipal, Palácio Tiradentes, Casa Santos Dumont e Tour do Maracanã.

“Além de promover o lazer de qualidade e inclusão, o programa contribuiu para o desenvolvimento social, emocional e educativo, estimulando, nos jovens, a criatividade, convivência e senso de pertencimento”, frisou o subsecretário da Sejuv, Sérgio Cotrim Loureiro.

Instituições interessadas em participar devem entrar em contato com a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) pelo telefone (24) 3512-9897, ou acessar o link disponível na Bio do perfil da Sejuv no Instagram (@sejuv_vr).