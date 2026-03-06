Projeto Passaporte Cultural promoveu 33 viagens a museus, teatros e outros equipamentos em 2025 Foto: Divulgação/Sejuv
Sejuv promove acesso a passeios culturais para cerca de 400 jovens de baixa renda
Projeto Passaporte Cultural, iniciativa realizada em parceria com o governo estadual, promoveu 33 viagens a museus, teatros e outros equipamentos em 2025
Sejuv promove acesso a passeios culturais para cerca de 400 jovens de baixa renda
Projeto Passaporte Cultural, iniciativa realizada em parceria com o governo estadual, promoveu 33 viagens a museus, teatros e outros equipamentos em 2025
Prefeitura de Volta Redonda promove aula inaugural do curso de introdução à Segurança do Trabalho para PCD
Início da capacitação gratuita para facilitar o acesso ao mercado de trabalho foi nessa quinta-feira, no auditório do Palácio 17 de Julho
Neto proíbe novos ferros-velhos e aumenta fiscalização para evitar furto de fios e cabos em Volta Redonda
Prefeito altera legislação para facilitar trabalho das forças de segurança no combate ao crime que causa prejuízos econômicos e sociais
Nova edição do Marco Zero Cultural acontece neste domingo (8)
Realizado desde o ano passado, evento reúne atrações culturais, de lazer e gastronomia em frente à Igreja de Santo Antônio, no bairro Niterói
Inscrições para curso gratuito de Libras da Prefeitura de Volta Redonda vão até domingo (8)
Interessados podem se inscrever de forma online; Etapa atenderá pessoas a partir de 12 anos
Volta Redonda tem queda expressiva no número de roubos e mantém latrocínio e roubo de carga zerados em 2026
Indicadores de segurança pública do estado apontam reduções nos crimes contra o patrimônio e consolidam tendência de retração criminal na cidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.