Início da capacitação gratuita para facilitar o acesso ao mercado de trabalho foi nessa quinta-feiraFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 06/03/2026 13:35

Volta Redonda - Os 25 alunos matriculados no curso gratuito de Introdução à Segurança do Trabalho para Pessoas com Deficiência (PCD) – ofertado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) – participaram de aula inaugural, na noite dessa quinta-feira, dia 5. Eles foram recebidos pelo prefeito Antonio Francisco Neto; pelos secretários municipais da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, e do Gabinete de Estratégia Governamental, Calos Macedo; e pelo instrutor do curso, o engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho, Eduardo Menchise.

“Esta é mais uma ação do governo municipal para facilitar a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Na última semana, participei de outra aula inaugural, a da turma de Recursos Humanos pelo ‘Diploma Cidadão’ no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase). São mais de 70 PCDs no curso superior, já formamos 25 em Administração e temos mais duas turmas estudando. A gente acredita que investir em conhecimento é certeza de retorno, de um futuro melhor para essa parcela da população. E é dever do Poder Público ampliar as oportunidades”, falou o prefeito Neto.

Ele ainda apresentou um vídeo com o andamento das obras da nova sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), que está em fase de acabamento, e lembrou o pioneirismo de Volta Redonda com a criação da SMPD e dos projetos voltados para os PCDs. “Agradeço a confiança de vocês no nosso trabalho. Sem a participação de vocês, não haveria sentido todo o trabalho”, disse Neto.

Também presente, o deputado estadual Munir Neto reforçou: “Mesmo no sexto mandato como prefeito de Volta Redonda, Neto continua inovando. Antes, em 2021, quando assumiu a prefeitura no quinto mandato, criou a SMPD e ampliou os serviços, projetos e programas para a inclusão dos PCDs. E como faço parte da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), meu papel é mostrar o trabalho desenvolvido aqui na cidade para que ele seja referência para todo o estado do Rio. A vocês, desejo sucesso e que aproveitem muito essa nova oportunidade de adquirir conhecimento”, afirmou Munir.

O secretário da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, agradeceu ao prefeito pelo apoio em mais essa iniciativa. “Quanto mais formação, mais emprego, e a Segurança do Trabalho é parte importante nesse processo. Investindo em formação, estamos conseguindo ampliar a participação de PCD no mercado de trabalho e a segurança é parte fundamental. O curso pode ser um diferencial no processo de seleção para a área industrial, por exemplo”, disse Uchôa, lembrando que os alunos vão ganhar apostila, além de certificado de participação relacionando todos os temas abordados no treinamento.

Também destacaram a importância da SMPD e do curso de Segurança do Trabalho o secretário de Estratégia Governamental, Carlos Macedo, e a subsecretária da Pessoa com Deficiência, Eliete Guimarães Vasques.

Experiência na prática

O professor do curso, Eduardo Menchise, relatou que tem 30 anos de experiência, trabalhando com Segurança do Trabalho no setor da Indústria, principalmente com prevenção aos acidentes. “As empresas dão cada vez mais importância à questão da Segurança no Trabalho, e tenho certeza que quem tem esse curso sai na frente na hora de conquistar uma vaga de emprego”, afirmou.

“O objetivo é passar aos PCDs conceitos e informações técnicas de segurança do trabalho, de maneira que todos fiquem familiarizados com a legislação, termos técnicos e práticas utilizadas na indústria, para que seja facilitada a introdução dos alunos no mercado de trabalho”, contou o professor, lembrando que o curso terá quatro meses de duração, com aulas às segundas e sextas-feiras, das 18h às 20h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Na aula inaugural, os alunos também ouviram o relato de Tiago Duarte, que tem deficiência auditiva, e atua na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) há dez anos. “Quando cheguei na empresa, as coisas eram mais difíceis, mas juntos fomos adaptando a relação, aumentando a acessibilidade, principalmente em relação à Segurança do Trabalho. Criamos o colete de identificação dos surdos, por exemplo, para em caso de alguma ocorrência as pessoas saberem que alertas sonoros não são eficientes. E a segurança é muito importante dentro da empresa. Aproveitem o curso, se dediquem, sei que vai fazer a diferença na hora que pleitearem uma vaga de trabalho”, disse Tiago.

Douglas da Conceição, que trabalha na Volkswagen, e Juliana Souza, que já atuou na Nissan, ambos deficientes auditivos, estão empolgados com o início do curso. “Quero aprimorar meus conhecimentos para, quem sabe, ampliar minha atuação na empresa”, falou Douglas. Já Juliana sonha com a reinserção no mercado de trabalho. “Tenho certeza que o curso vai agregar valor ao meu currículo”, afirmou.