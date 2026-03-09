Procedimentos oftalmológicos e ortopédicos foram realizados entre a sexta-feira (6) e sábado (7) - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Procedimentos oftalmológicos e ortopédicos foram realizados entre a sexta-feira (6) e sábado (7)Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 09/03/2026 18:00

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, prossegue com o mutirão de cirurgias. Somente no último final de semana, 38 pacientes foram atendidos entre a sexta-feira (6) e sábado (7) por especialistas em oftalmologia e ortopedia.

Desse total, 34 foram procedimentos oftalmológicos. Na sexta-feira, o doutor Gabriel Lopes atendeu a 17 pacientes entre 43 e 81 anos, que passaram por injeção intravítrea, que é a aplicação direta de medicamentos no vítreo, a substância transparente e gelatinosa que preenche o interior do olho entre o cristalino e a retina. Esse tratamento visa combater doenças da retina e outras condições oculares, garantindo que o medicamento atue de forma eficaz no local afetado, aumentando seu efeito terapêutico e reduzindo os efeitos colaterais em outras áreas do corpo.

No sábado, o mesmo profissional realizou 11 vitrectomias posteriores com uso de perfluorocarbono líquido em 11 pacientes, com idades entre 52 e 80 anos. Essa é uma técnica avançada de microcirurgia oftalmológica usada para tratar descolamentos de retina e outros problemas.

Outra oftalmologista, a doutora Talissa atendeu a um total de seis pacientes. Quatro deles, entre 60 e 74 anos, passaram por simblefaroplastia, cirurgia reconstrutiva usada para tratar uma condição em que a conjuntiva (membrana do olho) adere à córnea ou à pálpebra devido a queimaduras, traumas ou infecções. Uma paciente de 74 anos passou por dacriocistorrinostomia, procedimento destinado a corrigir a obstrução do ducto nasolacrimal e criar uma nova via de drenagem entre o saco lacrimal e o nariz para permitir o escoamento das lágrimas. E outra paciente, de 68 anos, passou por biópsia de pálpebra do olho direito.

Ortopedia

Quatro pessoas foram submetidas a procedimentos de ortopedia. Na sexta-feira, o doutor Rafael Coelho realizou uma osteossíntese de fratura distal de rádio direito em uma mulher de 57 anos, além de osteossíntese de fratura de metacarpos da mão direita em paciente de 26 anos.

No sábado, o doutor Bernardo Martins realizou duas artroplastias totais de quadril esquerdo em pacientes de 36 e 65 anos.

Sobre os mutirões

O Hospital São João Batista tem utilizado os mutirões de cirurgia aos finais de semana como estratégia para expandir o volume de procedimentos oferecidos. Esta organização assegura a manutenção do cronograma cirúrgico eletivo nos dias úteis, sem comprometer a capacidade de resposta da unidade, que também é referência no atendimento de urgência e emergência para Volta Redonda.

“Meus parabéns a todos os profissionais envolvidos. Os mutirões têm se mostrado, há anos, uma estratégia que tem ajudado o São João Batista a bater recordes seguidos na realização de cirurgias, além de ter melhorado a vida de milhares de moradores. Nosso objetivo é melhorar ainda mais, e não vamos descansar para melhorar ainda mais a saúde da nossa cidade”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.