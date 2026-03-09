Procedimentos oftalmológicos e ortopédicos foram realizados entre a sexta-feira (6) e sábado (7)Foto: Divulgação - Secom/PMVR
Mutirão de cirurgias gratuitas atende a cerca de 40 pacientes
Procedimentos oftalmológicos e ortopédicos foram realizados entre a sexta-feira (6) e sábado (7) no Hospital São João Batista
Mutirão de cirurgias gratuitas atende a cerca de 40 pacientes
Procedimentos oftalmológicos e ortopédicos foram realizados entre a sexta-feira (6) e sábado (7) no Hospital São João Batista
Ordem Pública de Volta Redonda detém homem suspeito de agredir a namorada no Dia Internacional da Mulher
Equipes do Sistema Integrado de Segurança foram mobilizadas após denúncias feitas por moradores no grupo de WhatsApp da Semop
Obras do Batalhão de Ações com Cães avançam em ritmo acelerado
Parte de alvenaria já está em estágio avançado e segue para ser concluído; Construção prossegue em diversas frentes
Volta Redonda se destaca pela ampla rede de proteção e atendimento às mulheres
Município conta com serviços de acolhimento, proteção, saúde e assistência social para garantir direitos e enfrentar a violência de gênero
Prefeitura de Volta Redonda promove ações pelo Mês da Mulher
Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos iniciou programação com panfletagem nas ruas e Rodas de Conversa nos Cras Siderópolis e Nova Primavera e na Policlínica da Mulher
Semana de Prevenção às Drogas nas Escolas alcança mais de 5 mil alunos da rede pública em Volta Redonda
Programação contou com apresentações teatrais e palestras educativas; uma segunda edição do evento foi confirmada para o período de 16 a 20 de março
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.