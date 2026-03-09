A empresa responsável pela obra tem atuado em diversas frentes para que toda a estrutura seja concluída o mais breve possível - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 09/03/2026 17:51

Volta Redonda - A construção da futura sede do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, no bairro Roma, em Volta Redonda, continua em ritmo acelerado. A empresa responsável pela obra tem atuado em diversas frentes para que toda a estrutura seja concluída o mais breve possível.

Responsável pela fiscalização dos serviços, a Secretaria Municipal de Obras (SMO) compartilhou um panorama do que já foi concluído. A recepção, por exemplo, teve concluída toda a parte de alvenaria e emboço, passando agora pelo acabamento, com a colocação de revestimento cerâmico. Telhado, rufo e calha também foram concluídos. A central elétrica e lixeira concluiu alvenaria e a laje impermeabilizada, que passa pelo teste que atesta a inexistência de vazamentos; foi iniciada, ainda, a parte de contrapiso e revestimento do piso.

O bloco administrativo está na fase de alvenaria e concretagem dos pilares, preparando-se para concretar as vigas superiores. A área do dormitório concluiu alvenaria e laje, aguardando o tempo para desforma a fim de iniciar a fase de platibanda/cobertura. O bloco da veterinária está retirando escoramento para iniciar o emboço, com platibanda feita e madeiramento do telhado iniciado. Foram executadas duas cisternas de concreto, responsáveis pelo abastecimento de água, e a fossa/filtro para dejetos do canil. A área do canil tem alvenaria e estrutura do telhado prontas, e o emboço está sendo aplicado.

As partes de esgoto e hidráulica estão instaladas no piso dos blocos, mas o hidrossanitário final não foi iniciado. A elétrica geral é majoritariamente exposta, por isso essa parte aguarda o serviço de acabamento para instalação – exceto os eletrodutos subterrâneos. A área de treinamento finalizou alvenaria e emboço, faltando contrapiso e revestimento cerâmico; telhado, calha e rufo estão prontos.

As áreas de treinamento (campo gramado e campo de areia) estão gradeadas, sendo que a primeira já teve a aplicação da grama. As piscinas estão com alvenaria e esperas hidráulicas prontas; uma das piscinas já está impermeabilizada, e a outra iniciará o processo em breve.

“Essa é uma obra que será importante para toda a região, pois o batalhão vai cobrir diversos municípios. Graças à parceria com o Governo do Estado, em breve o Sul Fluminense terá mais um reforço na segurança, que é um dos compromissos que temos com a população”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

Sobre o Batalhão

O Batalhão de Ações com Cães está sendo erguido às margens da Rodovia Presidente Dutra (BR-116, a Rio-São Paulo), em um terreno de 7.614 metros quadrados, com 1.389 m² de área construída. A unidade contará com setor administrativo, dormitórios, bloco veterinário, canil e área de treinamento, entre outras instalações.

O BAC vai abranger os 20 municípios sob responsabilidade do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), atendendo ao 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Volta Redonda, ao 37º BPM de Resende, ao 33º BPM de Angra dos Reis, ao 10º BPM de Barra do Piraí e à 2ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) de Paraty. O projeto da unidade tem como referência o modelo adotado pela 1ª Companhia Destacada do BAC em Macaé, na região norte fluminense.

Vinculado ao Comando de Operações Especiais (COE), o Batalhão de Ações com Cães é uma unidade especializada no emprego operacional de cães policiais. Entre suas atribuições estão a busca e o resgate de pessoas desaparecidas, a captura de foragidos, a detecção de drogas, armas e explosivos, além da localização de vítimas soterradas e restos mortais. O batalhão também presta apoio a outras unidades no policiamento ostensivo em estádios e arenas esportivas, e em operações táticas, contribuindo para ampliar a capacidade de resposta da corporação.