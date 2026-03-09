Município conta com serviços de acolhimento, proteção, saúde e assistência social para garantir direitos e enfrentar a violência de gênero - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Município conta com serviços de acolhimento, proteção, saúde e assistência social para garantir direitos e enfrentar a violência de gêneroFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 09/03/2026 17:38

Volta Redonda - No último domingo, 8 de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, Volta Redonda se destaca pela ampla rede de proteção, acolhimento e atendimento voltada às mulheres do município. A cidade conta com uma estrutura integrada que reúne diferentes órgãos municipais e instituições parceiras para garantir assistência, segurança e promoção de direitos.

Entre os serviços oferecidos pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), estão o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), que oferece apoio psicológico, social e jurídico a vítimas de violência; e a Casa Abrigo Regionalizada Deiva Ramphini, destinada ao acolhimento sigiloso de mulheres em situação de risco iminente.

“A nossa luta é para que a mulher possa estar inserida em todos os espaços, político, de poder, de decisão. Neste Dia Internacional da Mulher, nós da SMDH reafirmamos a nossa incansável luta pela igualdade de gênero, pelo respeito à diversidade, pela garantia dos direitos das mulheres e a total eliminação de todas as formas de violência. É um momento de ação, mas também de reflexão sobre os nossos avanços e retrocessos”, disse a secretária municipal de Políticas para Mulher e Direitos Humanos, Glória Amorim.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) também atua diretamente na proteção das mulheres por meio da Guarda Municipal. Entre as iniciativas está a Patrulha Maria da Penha, que acompanha casos de violência doméstica e realiza visitas de fiscalização para garantir o cumprimento de medidas protetivas.

Outro recurso importante é o “Botão de Pedido de Ajuda”, dispositivo interligado ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e oferecido às mulheres vítimas de violência doméstica. Na prática, elas podem acionar as forças de segurança com um simples apertar de botão, no celular, por exemplo, para pedir ajuda em situações de perigo iminente. Por possuir um sistema de georreferenciamento (GPS), as forças de segurança sabem a localização exata onde a vítima está e agem com rapidez e precisão.

O município também apoia o Projeto Violeta, iniciativa do Poder Judiciário que busca dar mais rapidez aos pedidos de medidas protetivas em casos de violência doméstica. Por meio desse projeto, a decisão sobre uma medida protetiva é tomada em até quatro horas – a partir da vítima registrar o caso na delegacia até a apreciação do juiz. Depois de ser ouvida e orientada por uma equipe multidisciplinar do Juizado, a mulher sai com a decisão judicial em mãos. A prefeitura auxilia no projeto, cedendo profissionais como assistente social e psicólogo.

Além disso, a Semop está em fase de lançamento da Patrulha de Proteção à Mulher, serviço especializado que irá ampliar o atendimento e fortalecer as ações preventivas e de proteção às mulheres em Volta Redonda. A previsão é que a patrulha seja lançada neste Mês da Mulher.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, o trabalho integrado entre os órgãos é fundamental para garantir segurança e acolhimento às vítimas.

“Volta Redonda tem investido em tecnologia, capacitação e integração entre as instituições para fortalecer a proteção às mulheres. Nosso objetivo é oferecer segurança, respostas rápidas, garantir o cumprimento das medidas protetivas e, principalmente, combater qualquer tipo de sensação de insegurança e impunidade, assegurando que nenhuma mulher se sinta sozinha diante de uma situação de violência”, afirmou o secretário.

Rede de apoio estruturada

A rede de atendimento também conta com equipamentos da Assistência Social, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), que oferecem acompanhamento a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na área da saúde, o município disponibiliza atendimento nos hospitais Dr. Munir Rafful (Retiro), São João Batista (HSJB) e Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado), além da Policlínica da Mulher e da Coordenadoria de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A estrutura de apoio às mulheres em Volta Redonda ainda envolve diversos órgãos parceiros, como os Guardiões da Vida, da Polícia Militar; a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam); a Central de Atendimento 180; a Defensoria Pública; a Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e o Instituto Médico Legal (IML), entre outras instituições.

Denúncias

Para denunciar casos de violência contra a mulher, o morador de Volta Redonda pode ligar para os números 153 (Guarda Municipal), 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).