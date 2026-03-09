Serão realizadas palestras, rodas de conversa nas comunidades através dos Cras, além de entrega de material informativo - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 09/03/2026 17:35

Volta Redonda - Neste mês de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher (8/3), a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda programou uma série de atividades para o “Mês da Mulher”. Serão realizadas palestras, rodas de conversa nas comunidades através dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), além de distribuição de material informativo.

Como parte da programação, nesta sexta-feira (6), foi feita panfletagem em pontos estratégicos dos bairros Aterrado, Retiro, Santo Agostinho e a Avenida Amaral Peixoto (Centro), promovida pelos departamentos de Políticas para Mulheres, Políticas para a Promoção dos Direitos Humanos, Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo Estrutural na sociedade, da SMDH. Assessoras técnicas da SMDH destacaram as conquistas das mulheres e o combate à violência de gênero, doméstica e familiar, fortalecendo a participação das mulheres na elaboração de políticas públicas.

A subsecretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Juliana Rodrigues, que participou da panfletagem, falou da importância deste trabalho, da visibilidade que alcança junto à sociedade. “A reflexão sobre os direitos e políticas para as mulheres faz parte da nossa atuação diária, mas é muito importante nas datas alusivas propormos uma reflexão ainda maior. O 8 de Março é dia de celebração, mas sobretudo de reflexão. Infelizmente a nossa sociedade tem desrespeitado os direitos adquiridos com muita luta e os corpos das mulheres são violados das mais variadas e cruéis formas”, enfatizou.

A assessora técnica do Departamento de Políticas para Mulheres, Kátia Teobaldo, destacou o trabalho de conscientização realizado pela SMDH. “Mais do que marcar uma data, essa iniciativa reforça o compromisso do Poder Público em levar informação, conscientização e políticas de proteção diretamente à população. Falar sobre o direito das mulheres nas ruas é também enfrentar a violência, combater a desigualdade e fortalecer a cidadania. Seguimos trabalhando para que os direitos das mulheres sejam respeitados e garantidos todos os dias”, afirmou Teobaldo.

Rodas de Conversa

Durante esta semana também aconteceram Rodas de Conversa nos Cras Siderópolis e Nova Primavera e na Policlínica da Mulher, no bairro Aterrado, com a participação das assessoras técnicas do Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), que integram a equipe multidisciplinar que faz o atendimento, orienta e conscientiza o público feminino sobre os seus direitos, Lei Maria da Penha, concessão das medidas protetivas pelo Poder Judiciário.

“É necessário continuar informando e sensibilizando a sociedade de maneira geral para que toda forma de violência contra a mulher seja evitada. Esses encontros e rodas de conversa servem para incentivar as denúncias, resistir, conquistar e libertar de qualquer forma de opressão’, disse a assessora de Promoção de Políticas de Direitos Humanos, Aparecida Araújo (Cidinha).

Programação

Ainda na programação do “Mês da Mulher”, estão programadas outras ações, como Rodas de Conversa nos seguintes dias e locais: 9/3 (segunda-feira) – GTIM (mulheres do sistema prisional); 11/3 (quarta-feira) – Cras Jardim Vila Rica e CIEE; 12/3 (quinta-feira) – Cras Retiro; 18/3 (quarta-feira) – Cras Morada do Campo; e 19/3 (quinta-feira) – Cras Voldac.

A programação contempla ainda a realização do Fórum em Rede de Proteção das Mulheres; Fórum de Proteção da Criança e Adolescente; reunião da comissão que está preparando o novo edital para a eleição e renovação das conselheiras integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Codim); e reunião do Conselho Municipal LGBTI para políticas da diversidade.