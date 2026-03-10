Homenagem aconteceu durante visita ao Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, foi homenageado por policiais militares do Estado do Rio de Janeiro que atuam em Volta Redonda, durante encontro nessa segunda-feira, dia 9, no Palácio 17 de Julho, sede da prefeitura. Capitaneado pelo comandante do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), coronel Ronaldo Martins, e pelo comandante da 1ª Companhia do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que fica na cidade sede, capitão Raphael Almeida – representando o comandante do 28º BPM, coronel Moisés Sardemberg –, o grupo reunia representantes das duas unidades da PM, além de policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT). Ao final da conversa, o prefeito Neto recebeu dos policiais militares uma cesta de café em agradecimento pela parceria.

O coronel Martins destacou o apoio e a valorização do serviço da Polícia Militar por parte do prefeito Neto, além do acolhimento aos policiais. “A prefeitura tem sido parceira da corporação e o prefeito Neto está sempre de portas abertas para nos receber, escutar nossas demandas e nos atender no que for possível”, falou.

O capitão Raphael Almeida reforçou as palavras do comandante do 5º CPA. “A preocupação do prefeito com a segurança pública em Volta Redonda reverte na valorização do serviço do policial militar. Somos muito bem tratados e respeitados aqui no município. Tanto que quem vem trabalhar aqui não quer ir embora”, afirmou.

O prefeito Neto agradeceu a iniciativa, mas fez questão de ressaltar que é ele e a população de Volta Redonda que devem agradecer pelo trabalho de excelência exercido pela PM no município. “Se caminhamos para ser referência no estado e no país em segurança pública, devemos isso à parceria de vocês”, falou o prefeito, lembrando dos programas implantados aqui como o Segurança Presente e o Bairro Presente.

“Além disso, Volta Redonda vai ganhar, em breve, o Batalhão de Ações com Cães (BAC), que segue com as obras no Roma; o Batalhão de Policiamento Ambiental do Sul Fluminense, que ficará entre os bairros Belmonte e Ponte Alta; e o Regimento de Polícia Montada, que vai funcionar na Ilha São João e também vai ajudar todo o Sul Fluminense. Agradeço mais uma vez a vocês, ao coronel Moisés Sardemberg, e à parceria do Governo do Estado, através do coronel Marcelo de Menezes (secretário de Estado de Polícia Militar)”, concluiu Neto.