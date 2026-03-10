Homenagem aconteceu durante visita ao Palácio 17 de Julho, sede da prefeituraFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Prefeito Neto recebe homenagem da Polícia Militar
Representantes do 28º BPM, do 5º CPA e do GAT estiveram no Palácio 17 de Julho, na tarde dessa segunda-feira (9)
Ordem Pública de Volta Redonda inicia Semana da Mulher com visita do GAPC à Minicidade do Trânsito
Programação inclui ações educativas, serviços e iniciativas voltadas ao público feminino ao longo da semana
Mutirão de cirurgias gratuitas atende a cerca de 40 pacientes
Procedimentos oftalmológicos e ortopédicos foram realizados entre a sexta-feira (6) e sábado (7) no Hospital São João Batista
Ordem Pública de Volta Redonda detém homem suspeito de agredir a namorada no Dia Internacional da Mulher
Equipes do Sistema Integrado de Segurança foram mobilizadas após denúncias feitas por moradores no grupo de WhatsApp da Semop
Obras do Batalhão de Ações com Cães avançam em ritmo acelerado
Parte de alvenaria já está em estágio avançado e segue para ser concluído; Construção prossegue em diversas frentes
Volta Redonda se destaca pela ampla rede de proteção e atendimento às mulheres
Município conta com serviços de acolhimento, proteção, saúde e assistência social para garantir direitos e enfrentar a violência de gênero
