Serviço beneficia mais de 100 localidades no município e é executado por duas cooperativas responsáveisFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 10/03/2026 14:09

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda anunciou o cronograma para 2026 da coleta seletiva domiciliar. O serviço porta a porta é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h20, e das 15h30 às 22h50. Mais de 100 localidades do município são beneficiadas pela coleta, que é feita semanalmente. Duas cooperativas contratadas – Folha Verde e Rosa de Ouro – são responsáveis pelo recolhimento do material reciclável, além de transportar e destinar os resíduos descartados pela população.

Para otimizar o serviço, a orientação é que a população coloque o material para fora de casa no início de cada turno, já que não há horários fixos para que as cooperativas passem. O material reciclável não precisa ser dispensado em embalagens especiais, pois os catadores fazem a identificação visual no momento da coleta. O importante é que o material descartado esteja seco.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Jorginho Fuede, separando o material reciclável, a população colabora com o trabalho das cooperativas de catadores, que têm função socioambiental importante no município.

“Elas dão destinação adequada ao material que recolhem, aumentando a vida útil dos aterros sanitários, evitando que sejam descartados incorretamente e acabem até dentro dos rios. Assim, os resíduos descartados podem retornar à cadeia produtiva para virar o mesmo produto ou diferentes dos originais, como a maioria dos papéis, vidros e plásticos, papelão e alumínio”, disse, lembrando que a coleta também gera renda para as famílias dos catadores.

Ainda segundo o secretário da SMMA, também foram entregues novos equipamentos, como balança, esteira, prensa, ensacadeira, além dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luva de proteção, avental, óculos de proteção, protetor auricular, par de botas e capacete.

“Além dos EPIs, também ministramos treinamento de segurança para capacitar os catadores sobre a utilização correta dos equipamentos de proteção, principalmente porque eles trabalham com ferro, materiais pontiagudos e perfurocortantes, entre outros. Os caminhões para coleta também são alugados pela prefeitura”, disse Jorginho Fuede, lembrando que “você separa, nós recolhemos e o meio ambiente agradece”.

O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou a importância do serviço de coleta seletiva, que contribui para a preservação do meio ambiente, com o correto descarte dos materiais recicláveis, que acabam com a destinação final e correta.

“Além de ajudar o meio ambiente, a coleta seletiva garante a renda de inúmeras famílias. O trabalho que os catadores fazem é fundamental para ajudar a nossa cidade, por isso estamos sempre incentivando, dando condições para que façam o trabalho com segurança”, ressaltou Neto.

Como separar o lixo

Para que o reaproveitamento dos materiais não seja comprometido, é importante separar corretamente o lixo. Os resíduos domésticos são divididos em três categorias principais: orgânico, reciclável e rejeito; sendo que cada um tem um caminho e um reaproveitamento diferente.

Os materiais recicláveis, que podem ser transformados em matéria-prima para utilização em um novo processo, são: plástico, papel, vidro e metal, por exemplo. A população deve separar os resíduos secos dos molhados. Se possível, lavar com água para que os resíduos não fiquem grudados nas embalagens.

E nunca misturar material reciclável com orgânico (restos de frutas, legumes ou verduras, cascas de ovos, restos de plantas e de comida, inclusive sacos de chá e borra de café com filtro), já que as cooperativas não fazem a coleta desse material.

Veja quando a coleta seletiva passa pelos bairros

Folha Verde

Segunda-feira: 1º turno – das 7h às 14h20 – Brasilândia, Nova Primavera, Caieira, Cailândia, Parque do Contorno e Dom Bosco; 2º turno – das 15h30 às 22h50 – São Sebastião, Nova São Luiz, Candelária, São Luiz, Pinto da Serra, Santa Cruz I e II e Santa Rita do Zarur.

Terça-feira: 1º turno – das 7h às 14h20 – Minerlândia, 249, Jardim Europa, Jardim Suíça, 208, Santa Inês, Conforto e 207; 2º turno – das 15h30 às 22h50 – Vila Mury, Limoeiro, Niterói e Jardim Primavera.

Quarta-feira: 1º turno – das 7h às 14h20 – Aterrado, Jardim Paraíba, Vila Americana; 2º turno – das 15h30 às 22h50 – Açude I, II, III, IV e Jardim Cidade do Aço.

Quinta-feira: 1º turno – das 7h às 14h20 – São Lucas, Eucaliptal, São Cristóvão, São Carlos, Cajueiro, Jardim Ponte Alta, Ponte Alta e Siderville; 2º turno – das 15h30 às 22h50 – Ilha Parque, Parque das Ilhas, Jardim das Américas, Volta Grande I, II, III e IV, além do Santo Agostinho (Morro da Paz, Conquista, Caviana, Jonas e Vila Harmonia).

Sexta-feira: 1º turno – das 7h às 14h20 – Retiro, Eldorado, Bom Jesus, Coqueiros e União Retiro; 2º turno – das 15h30 às 22h50 – Barreira Cravo, San Remo, Jardim Veneza, Voltac, Jardim Caroline e Aero Clube.

Rosa de Ouro

Segunda-feira: 1º turno – das 7h às 14h20 – Colina, Jardim Normândia, Village Santa Helena, Jardim Provence, São Geraldo, Jardim Belvedere e Hospital São João Batista; 2º turno – das 15h30 às 22h50 – Morada da Colina, Vale da Colina, Mirante da Colina.

Terça-feira: 1º turno – das 7h às 14h20 – Jardim Amália I e II; 2º turno – das 15h30 às 22h50 – Água Lima e Três Poços.

Quarta-feira: 1º turno – das 7h às 14h20 – Vivendas do Lago, Vila Rica/Tiradentes, Vista Verde e Jardim Tiradentes; 2º turno – das 15h30 às 22h50 – Casa de Pedra, Siderópolis, Bela Vista e Santa Teresa.

Quinta-feira: 1º turno – das 7h às 14h20 – Jardim Belvedere, Village Sul I e II, Samoa, Cidade Nova e Condomínio Ipê Amarelo; 2º turno – das 15h30 às 22h50 – Belo Horizonte, Verde Vale, Vale Verde, Mariana Torres e Vila Brasília.

Sexta-feira: 1º turno – das 7h às 14h20 – Sessenta, Jardim Esperança, Vila Santa Cecília, Laranjal, Monte Castelo, São João, Rio das Flores e Roma; 2º turno – das 15h30 às 22h50 – Belmonte, Padre Josimo, Siderlândia, Santa Rosa e Jardim Belmonte.