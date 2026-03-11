Roda de conversa foi conduzida pela equipe do Ceam, ligado à Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 11/03/2026 15:01

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda, através do Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), realizou na última semana uma Roda de Conversa com a equipe técnica e diretoria da Policlínica da Mulher, no bairro Aterrado. O evento foi conduzido pela a coordenadora do Ceam, Patrícia Nobre Vieitas, e pela assessora técnica Julia Duarte. O Ceam conta com uma equipe multiprofissional constituída de advogadas, assistentes sociais e psicólogas para fazer o atendimento humanizado e a acolhida das vítimas para quebrar o ciclo de violência contra a mulher.

A palestra visou a conscientização das agentes públicas de saúde, orientando sobre os procedimentos que devem ser adotados quando a mulher, após a violência sofrida, procura as unidades da rede municipal de saúde para receber os primeiros socorros.

Entre os temas abordados estavam “Violência de Gênero”, “Violência Doméstica e Familiar”, a Lei Maria da Penha, os procedimentos para encaminhar a mulher em situação de violência para solicitar à Justiça a medida protetiva, que pode afastar o agressor da vítima. O evento alertou que, no caso de descumprimento da medida protetiva, a vítima poderá solicitar à autoridade policial e ao Poder Judiciário a prisão imediata do agressor durante o flagrante de desrespeito ao que determina a legislação, Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Ceam promove divulgação contínua dos serviços

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher desenvolve de forma contínua ações voltadas à divulgação dos serviços prestados e à promoção de informações essenciais sobre os direitos das mulheres, tendo como principal objetivo ampliar o acesso e fortalecer a rede de proteção. As atividades incluem rodas de conversa, palestras e encontros educativos em diferentes espaços da cidade, voltados tanto para a comunidade em geral quanto para as instituições e equipamentos públicos da administração municipal.

Durante as atividades são apresentados os serviços oferecidos pelo Ceam e os mecanismos legais disponíveis para o enfrentamento da violência doméstica e familiar, com ênfase na Lei Maria da Penha, esclarecendo sobre os diferentes tipos de violência praticada pelos agressores e como fazer da prevenção um instrumento de defesa contra a violência.

Volta Redonda conta com uma rede completa de atendimento, de proteção e de defesa dos direitos da mulher vítima de violência. Além da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), o município tem a Patrulha Maria da Penha, formada por uma dupla de guardas municipais (um agente masculino e feminino), que faz a fiscalização das medidas protetivas, podendo conduzir o agressor no caso de violação da lei que protege a mulher.