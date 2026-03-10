Mutirão acontece no Cras do bairro Monte CasteloFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Data: Quarta-feira, 11 de março
Horário: Das 9h às 12h
Local: Cras Monte Castelo (Rua São Sebastião, nº 112) – Volta Redonda
Prefeitura de Volta Redonda promove mutirão de empregos no Cras Monte Castelo nesta quarta-feira (11)
Ação acontece por meio de parceria entre a Secretaria de Assistência Social e uma empresa de consultoria. Há vagas para oito ocupações diferentes
