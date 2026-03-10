Mutirão acontece no Cras do bairro Monte Castelo - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 10/03/2026 14:14

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda promove mutirão de empregos no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Monte Castelo, que fica na Rua São Sebastião, número 112, nesta quarta-feira, dia 11, entre 9h e meio-dia. A iniciativa acontece por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e a empresa KL Consultoria.

As vagas disponíveis são para Auxiliar de Sushi, Auxiliar de Cozinha, Operadora de Caixa, Garçom, Barman, Motorista Categoria B, Auxiliar de Motorista e Dedetizador. Os interessados devem levar o currículo impresso e atualizado, além de documentos pessoais.

De acordo com a subsecretária de Assistência Social de Volta Redonda, Larissa Garcez, a secretaria cede o espaço do Cras, já aberto à população, para que a empresa de consultoria receba os currículos e possa selecionar os candidatos aptos para cada vaga.

“O Cras já é um espaço de prestação de serviços e convivência para a comunidade e o mutirão de empregos é mais uma ação voltada para a população. Assim, reforçamos o compromisso da administração municipal em aproximar empresas e trabalhadores, facilitando o acesso às vagas e fortalecendo o desenvolvimento da cidade”, disse Larissa, ressaltando que, nesta semana, o mutirão será no Cras Monte Castelo, mas está aberto para usuários de todos os Cras da cidade e também para a população em geral.

Serviço

Evento: Mutirão de empregos

Data: Quarta-feira, 11 de março

Horário: Das 9h às 12h

Local: Cras Monte Castelo (Rua São Sebastião, nº 112) – Volta Redonda