Balanço do Nuai aponta que metade dos assistidos vieram por demanda espontâneaFoto: Divulgação/Semop

Publicado 11/03/2026 15:03

Volta Redonda - O Núcleo de Atendimento ao Idoso (Nuai), que funciona na 93ª Delegacia de Polícia Civil de Volta Redonda, registrou 19 atendimentos a pessoas idosas em situação de violação de direitos em fevereiro. O balanço mensal do serviço aponta que 18 casos foram novos registros e um já estava em acompanhamento pelo Nuai. Mais da metade das demandas (52,63%) chegou ao núcleo por procura espontânea dos próprios idosos ou familiares, demonstrando que o trabalho de difusão dos direitos sob o comando do secretário de Ordem Pública, Coronel Henrique, tem obtido resultados.

Outros cinco casos foram encaminhados pela própria delegacia, além de registros oriundos de órgãos como Procon, Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e outros serviços da rede pública.

“Mudamos o cenário da violência contra os idosos em Volta Redonda. Dotando-os com informação, hoje eles são capazes de conhecer seus direitos, reconhecer uma situação de violência e procurar ajuda necessária. O fato de mais de 50% das demandas chegarem por procura espontânea mostra confiança da população no trabalho que temos desenvolvido. Não abrimos mão da defesa dos direitos da Melhor Idade e temos o compromisso de garantir que cada denúncia seja tratada com seriedade, oferecendo apoio, segurança e encaminhamento adequado”, afirmou Coronel Henrique.

O relatório aponta ainda que a maioria das vítimas é do sexo feminino, com 12 casos (63,16%), enquanto sete atendimentos envolveram homens (36,84%). A faixa etária mais recorrente foi a de 70 a 79 anos, com oito registros, seguida do grupo entre 60 e 69 anos, com nove ocorrências.

Ocorrências como injúria, furto, dano ao patrimônio e sobrecarga familiar integram um mesmo item no levantamento e lideraram o ranking com 12 registros (42,86%). Em seguida aparecem violência psicológica, com cinco casos (17,86%), e abuso financeiro, com quatro ocorrências (14,29%). Também foram registrados dois casos de violência física.

Em relação ao vínculo com o agressor, os dados indicam que filhos aparecem como principais autores em 26,32% dos casos. Também há registros envolvendo outros graus de parentesco, vizinhos e pessoas não identificadas.

Entre as medidas adotadas pelo Nuai, oito ocorrências resultaram em registro formal na delegacia. Um caso foi encaminhado para atendimento na rede de proteção social, enquanto 18 foram acolhidos diretamente pelo núcleo. Durante o mês, também foram realizadas 21 visitas de acompanhamento da Patrulha do Idoso, que é composta por guardas municipais e um psicólogo, e 15 rondas em instituições de longa permanência e equipamentos voltados à pessoa idosa.

Denúncias de violação de direitos

Além de poder comparecer ao Nuai na delegacia de Volta Redonda, quem precisar denunciar casos de violação de direitos ou violência contra idosos pode ligar para o 197 (Nuai); 153 (Guarda Municipal) ou o Disque 100 (serviço nacional e ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania). Também é possível buscar ajuda diretamente no 190 (Polícia Militar) ou na 93ª DP, com a Patrulha do Idoso ou na Assistência Social Jurídica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas).