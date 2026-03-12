Serviços concluídos a partir de 2025 ofereceram mais segurança à população - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Serviços concluídos a partir de 2025 ofereceram mais segurança à populaçãoFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 12/03/2026 13:55

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda tem investido para evitar os transtornos que podem ser provocados pelas chuvas, em especial no período de precipitações mais intensas. O balanço que engloba, exclusivamente, o período entre 2025 e o início deste ano aponta um investimento de mais de R$ 12,613 milhões em 38 obras que buscam evitar deslizamentos de morros e encostas, além dos transbordamentos de córregos e alagamentos das vias, diminuindo os transtornos enfrentados pela população.

O maior volume de investimentos, totalizando R$ 10,299 milhões, foi para as obras de drenagem, captação e canalização de águas pluviais. Foram 11 obras concluídas ou ainda em andamento, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Obras (SMO) ou do Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda). Entre elas está a rede de drenagem para captação de águas pluviais no Açude II, fiscalizada pela SMO e já concluída, que visa eliminar os constantes alagamentos que eram registrados na Rua Glória Roussim. O investimento na obra foi de pouco mais de R$ 4,5 milhões.

Outra obra importante é a de canalização do Córrego do Açude, no bairro Retiro, no entorno das avenidas Antônio de Almeida e General Euclides Figueiredo, no valor de R$ 3,536 milhões. O primeiro trecho contemplava a implantação de galeria pré-moldada na Euclides Figueiredo a fim de desviar o curso do córrego e estabelecer um controle de vazão. O segundo, com quase 200 metros de extensão, está praticamente concluído. Ele se conecta com a obra anterior e canalizou o córrego por meio de galerias pré-moldadas, recebendo pequenos córregos e nascentes.

Também de grande porte está a obra que vai ampliar a rede de drenagem pluvial no bairro Voldac, beneficiando moradores, motoristas e pedestres no entorno de um trecho da Avenida Nossa do Amparo com o fim dos alagamentos em razão das chuvas. A rede, com manilhas de maior diâmetro, vai escoar a água até o rio Paraíba do Sul, sendo que essa rede também vai receber parte das águas pluviais provenientes da Arena Esportiva. Todo o serviço é estimado em R$ 1,965 milhão.

A Secretaria de Obras também foi a responsável por fiscalizar as construções de rede para captação de águas pluviais e caixa coletora na Rua Araruama, no bairro Siderlândia; e de uma boca de lobo destinada a solucionar ponto de acúmulo de águas pluviais entre as Ruas Campos do Jordão e São Lourenço, no Santa Rita do Zarur.

“Essas intervenções são frutos da observação das maiores necessidades e pontos críticos que encontramos, além das demandas enviadas pela população. Algumas obras são mais simples; outras, como a realizada no Açude II, são mais complexas, exigindo até mesmo a utilização de explosivos para abrir caminho para a rede de drenagem”, explica o secretário de Obras, Jerômino Teles. “Mas o importante é realizarmos as obras que são tão necessárias para o bem de todos.”

O Furban, por sua vez, fiscalizou as obras dos coletores para drenagem pluvial na Avenida dos Mineiros, no Belmonte; de escada dissipadora para águas pluviais entre os bairros Vista Verde e Jardim Vila Rica; e pavimentação e drenagem na Rua 5, no bairro Nova Primavera.

Contenção de encostas

Um dos maiores temores nos períodos de chuvas é o risco de desabamentos e deslizamentos de terra, em especial para quem vive nas regiões mais altas. Em Volta Redonda, a prefeitura tem realizado de forma contínua obras para evitar que tragédias venham a acontecer. Entre 2025 e o começo deste ano, foram investidos R$ 2,313 milhões em ações de prevenção.

Durante esse período, foram realizadas 29 obras em 17 bairros: Três Poços (duas, sendo uma delas concluída em fevereiro), Vale Verde (duas), Santa Cruz, Água Limpa, Caieiras, Retiro (quatro), Santa Rita do Zarur, Santo Agostinho (quatro), Mariana Torres, Padre Josimo, São Geraldo, Coqueiros, Morro da Paz (Santo Agostinho), Rodovia dos Metalúrgicos (São Geraldo), Estrada União (Retiro), Siderlândia, Vila Brasília (duas), Santa Inês, Belo Horizonte e Açude.

As obras de contenção de encostas abrangem a construção de muros por meio de várias técnicas após a verificação da estrutura adequada para cada terreno, além da realização de reparos, manutenções e outros serviços agregados.

O diretor-técnico do Furban, Ernesto da Rocha, salienta que os investimentos garantem tranquilidade a milhares de moradores, que passam a viver sem o medo de deslizamentos ou desabamentos.

“Nossas equipes estão sempre disponíveis para a população alertar sobre potenciais de risco, que são analisados e, confirmada a possibilidade de uma ocorrência futura, desenvolvemos o projeto adequado para cada local. Dessa forma, garantimos, com o apoio da prefeitura, que todos tenham garantida a sensação de segurança”, disse.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembra que Volta Redonda tem sido referência nos mais variados setores, e que a prevenção contra as chuvas é uma das prioridades do município.

“Todo ano, temos investido milhões para evitar a ocorrência de alagamentos, transbordamentos, deslizamentos e desabamentos. Em pouco mais de um ano, desde que iniciamos um novo ciclo à frente da prefeitura, já foram quase R$ 13 milhões. E seguimos com mais obras, sempre atentos às principais necessidade da população”, afirmou.