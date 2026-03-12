Iniciativa por meio do Batalhão de Ações com Cães vai atender, especialmente, crianças de 5 a 13 anosFoto: Divulgação/PMRJ
Prefeitura de Volta Redonda terá projeto de cinoterapia para crianças atípicas em parceria com a Polícia Militar
Iniciativa por meio do Batalhão de Ações com Cães vai atender, especialmente, crianças de 5 a 13 anos com Transtorno do Espectro Autista e dificuldades de socialização ou aprendizagem
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Maestra Sarah Higino, do Volta Redonda Cidade da Música, apresenta recital na Rádio MEC
Regente se apresentará ao piano ao lado da soprano Juliana Franco no programa "Sala de Concerto" nesta sexta-feira (13), às 17h, interpretando compositoras brasileiras
Prefeitura de Volta Redonda adquire equipamento com tecnologia de ponta para cirurgias oftalmológicas
Aparelho de alta precisão vai proporcionar procedimentos mais seguros e rápidos no Hospital São João Batista
Rede de proteção aos idosos ganha força e registra 19 atendimentos em fevereiro em Volta Redonda
Balanço do Nuai aponta que metade dos assistidos vieram por demanda espontânea, demonstrando que difusão dos direitos vem ocorrendo na cidade
Policlínica da Mulher de Volta Redonda sedia palestra para ampliar atendimento humanizado e proteção às mulheres em situação de violência
Roda de conversa foi conduzida pela equipe do Ceam, ligado à Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos
Prefeitura de Volta Redonda promove mutirão de empregos no Cras Monte Castelo nesta quarta-feira (11)
Ação acontece por meio de parceria entre a Secretaria de Assistência Social e uma empresa de consultoria. Há vagas para oito ocupações diferentes
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