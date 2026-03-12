Iniciativa por meio do Batalhão de Ações com Cães vai atender, especialmente, crianças de 5 a 13 anos - Foto: Divulgação/PMRJ

Iniciativa por meio do Batalhão de Ações com Cães vai atender, especialmente, crianças de 5 a 13 anosFoto: Divulgação/PMRJ

Publicado 12/03/2026 13:52

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), está trabalhando, em parceria com o Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar, para implantar na cidade um projeto de cinoterapia, que é a terapia assistida por cães. A iniciativa vai atender, especialmente, crianças atípicas de 5 a 13 anos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e dificuldades de socialização ou aprendizagem.

Além da atuação tradicional nas operações de segurança pública, os cães também vão trabalhar na socialização de crianças por meio da terapia assistida, contribuindo para o desenvolvimento e o bem-estar dos participantes.

As atividades serão realizadas com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, responsável por planejar as sessões terapêuticas de acordo com as necessidades de cada criança. A proposta é estimular habilidades emocionais, cognitivas e motoras por meio da interação com os animais.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, ressaltou que o projeto será mais uma ferramenta terapêutica no atendimento às crianças acompanhadas pelo município.

“A interação com os cães contribui para estimular a socialização, a comunicação e aspectos emocionais importantes para o desenvolvimento das crianças. É um trabalho planejado, conduzido por profissionais, que pode trazer ganhos significativos para o público atendido”, disse.

“Essa é mais uma iniciativa que reforça o compromisso da nossa cidade com a inclusão, o cuidado e a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Quero parabenizar a Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Polícia Militar e todos os profissionais envolvidos, que estão construindo mais esse avanço importante para Volta Redonda”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Batalhão de Ações com Cães

O futuro Batalhão de Ações com Cães em Volta Redonda está sendo construído às margens da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Roma. O BAC vai atender os 20 municípios sob responsabilidade do 5º CPA (Comando de Policiamento de Área), abrangendo o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Volta Redonda; o 37º BPM, em Resende; o 33º BPM, em Angra dos Reis; o 10º BPM, em Barra do Piraí; e a 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em Paraty.