Regente se apresentará ao piano ao lado da soprano Juliana Franco no programa "Sala de Concerto" nesta sexta-feira (13) - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Regente se apresentará ao piano ao lado da soprano Juliana Franco no programa "Sala de Concerto" nesta sexta-feira (13)Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 12/03/2026 12:02

Volta Redonda - A maestra Sarah Higino, do projeto Volta Redonda Cidade da Música, participa nesta sexta-feira (13), às 17h, do programa “Sala de Concerto”, da Rádio MEC. A regente e pianista vai apresentar, junto da soprano Juliana Franco, o recital “Elas por Elas”. No programa estão previstas obras de compositoras brasileiras do século XIX ao XXI, que vão desde Chiquinha Gonzaga até as contemporâneas Catarina Domenici, Cláudia Caldeira e Ilza Nogueira.

“Neste concerto, a convite da curadoria e da produção do programa, Juliana e eu pretendemos honrar o pioneirismo e ícones da música, como Chiquinha Gonzaga, Dinorá de Carvalho e Babi de Oliveira, que abriram caminhos para as mulheres na música”, conta Sarah Higino, acrescentando:

“E eu acredito que essa força continua viva com a atual geração de compositoras, como Cláudia Caldeira, professora da Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), que traz na sua peça uma urgência sobre o tema do feminicídio. Depois nós temos a Catarina Domenici, que traz uma mensagem que é vital para nós sobre o meio ambiente. E a Ilza Nogueira, que faz história, e nós, como intérpretes, como regente e como musicistas, estamos muito felizes, porque a professora Ilza é a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Música (ABM). Celebrar essas obras é reconhecer o protagonismo feminino, e é uma voz que move a nossa cultura”, detalhou a maestra.

O repertório contará com canções como “Lua Branca” e “A Sertaneja” (Chiquinha Gonzaga); “Três Canções de Ninar”, “Acordei de Madrugada” e “Sapo Cururu” (Ilza Nogueira), entre outras obras.

Quem quiser acompanhar a apresentação pode ouvir pela internet, acessando o site da Rádio MEC: https://radios.ebc.com.br/mecfmrio.

Sala de Concerto

Criado em 2000 pelo produtor Lauro Gomes, o programa “Sala de Concerto” é um espaço para apresentações ao vivo de músicos da cena clássica brasileira. Recentemente o programa iniciou uma nova temporada para seguir promovendo o encontro entre instrumentistas, cantores e o público ouvinte.