Ação aconteceu na Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, no Estádio Raulino de Oliveira - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Ação aconteceu na Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, no Estádio Raulino de OliveiraFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 12/03/2026 16:39

Volta Redonda - O Dia Mundial do Rim, celebrado na segunda quinta-feira de março, (neste dia 12 em 2026), foi lembrado na Policlínica da Cidadania Bernardino de Souza, no Estádio Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), em Volta Redonda, com campanha de conscientização sobre a saúde renal e prevenção de doenças, com foco no diagnóstico precoce e adoção de hábitos saudáveis. A equipe de enfermagem da policlínica recebeu profissionais da DaVita Volta Redonda (antiga Clínica de Diálise de Volta Redonda – CDVR), que conversaram com os pacientes que aguardavam pela consulta e distribuíram material educativo e copos de água.

De acordo com o subsecretário municipal de Saúde e coordenador da Policlínica da Cidadania, Milton Alves de Faria, as campanhas pontuais sobre temas importantes como as doenças renais crônicas fazem parte do acolhimento aos pacientes da unidade.

“Prezamos pelo atendimento humanizado aos nossos pacientes e a aproximação para conversar sobre assuntos ligados à prevenção e cuidados com a saúde é sempre positiva. Acreditamos que, assim, conseguimos que, além de absorver as informações, eles se tornem multiplicadores na família e na comunidade”, afirmou Milton.

A assistente social Mirella Calzolani, da DaVita Volta Redonda, que oferta os tratamentos de hemodiálise e hemodiafiltração pelo SUS (Sistema Único de Saúde) para pacientes referenciados pela rede municipal de saúde, explicou que a ação na policlínica estava dentro da campanha global, seguindo o tema proposto pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) para 2026: “Saúde renal para todos – Cuidando das pessoas, protegendo o planeta”, que quer assegurar exames de urina e creatinina para todos.

“O objetivo principal é a prevenção da doença renal crônica, alertando para o cuidado com as doenças de base como a hipertensão e o diabetes, obesidade e histórico familiar, que podem agravar o quadro; chamando a atenção para a necessidade de exames regulares; e aconselhando o aumento da ingestão de líquidos”, falou a assistente social.

O casal Eduardo Augusto e Rogéria Maria de Souza da Conceição, moradores do bairro Vila Mury, foi abordado durante a campanha. Ela contou que o marido passa por hemodiálise há mais de dez anos. “Ele precisa do procedimento e eu estou sempre atenta com a saúde. Sou pré-diabética e sei que isso pode ser um agravante para a doença dos rins. Gostei de receber o panfleto explicando, vou mostrar para todos em casa”, disse Rogéria.

Moradoras do Santa Rita dos Zarur, Diana dos Anjos estava com a mãe, Floralice Maria dos Anjos Silva, esperando atendimento e escutaram atentas às informações passadas pelas profissionais. “Sei da importância de cuidar da saúde dos rins. Meu pai faz hemodiálise e sei que é desgastante. Temos que ficar atentos”, constatou Diana.

A supervisora de Enfermagem da Policlínica da Cidadania, Geisa de Oliveira, acompanhou o depoimento das pacientes e alertou. “Num corredor com menos de dez metros, identificamos dois casos de pessoas com doença renal crônica. Isso nos mostra que não é raro. Temos que ficar atentos aos exames e adotar hábitos saudáveis”, afirmou.

A enfermeira Geisa reforçou que a conversa olho no olho aproxima os pacientes dos profissionais. “Nós, aqui da Policlínica da Cidadania, apostamos no acolhimento e empatia com os pacientes. E participando desse tipo de campanha de prevenção à saúde, estamos cuidando de vidas, principal função de qualquer profissional da área da saúde”, completou.