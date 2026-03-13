Projeto que marca também o começo de uma trajetória autoral mais ampla para o grupo. - Foto: Divulgação

Projeto que marca também o começo de uma trajetória autoral mais ampla para o grupo.Foto: Divulgação

Publicado 13/03/2026 14:47

Barra do Piraí - A diversidade cultural do Sul Fluminense continua revelando novos talentos da música. Um desses destaques é a banda A Rezza, formada em Barra do Piraí, que iniciou uma nova fase na carreira com o lançamento da turnê “Ô Primeiro”, projeto que marca também o começo de uma trajetória autoral mais ampla para o grupo.

A banda é formada pelos irmãos Kadu Pégas, responsável pela voz e guitarra, e Bartho Black, na bateria. O grupo conta ainda com BrunãoDUBASS, no baixo, e Ico Bronzato, que atua na guitarra e na produção musical.

Rock com identidade do Vale do Café

O projeto nasceu após anos de experiência dos integrantes atuando como músicos de apoio em diferentes projetos e artistas. Com o tempo, os irmãos decidiram investir em um trabalho próprio, que traduzisse suas influências musicais e suas histórias pessoais.

A proposta sonora da banda mistura rock brasileiro com referências culturais do Vale do Café, região do interior do estado do Rio de Janeiro conhecida por sua tradição artística e musical.

Sob direção musical de Ico Bronzato, o trabalho reúne influências do rock nacional e internacional, além de elementos da música brasileira, criando uma sonoridade que busca dialogar com diferentes públicos.

Turnê marca nova fase da banda

A turnê “Ô Primeiro” representa mais do que o lançamento de um álbum. Segundo os músicos, o projeto foi pensado como uma experiência cultural completa, que conecta música, identidade regional e interação com o público.

O show de estreia aconteceu no final de 2025, na Praça Nilo Peçanha, em Barra do Piraí, reunindo músicas inéditas do novo álbum e versões especiais que já fazem parte do repertório do grupo.

A expectativa da banda é levar aos palcos a energia construída durante meses de produção musical, ensaios e desenvolvimento coletivo dos arranjos.

Planos de alcançar novos palcos

Além da circulação pelo Brasil, a banda também projeta expandir sua presença para o exterior. Entre as possibilidades está a participação no Festival MIL, realizado em Lisboa, evento que reúne artistas independentes de diversas partes do mundo.

Para os integrantes, o momento simboliza a realização de um antigo sonho: sair dos bastidores e assumir o protagonismo de um projeto autoral que leve a identidade cultural do interior fluminense para novos públicos.

O objetivo do grupo, segundo os músicos, é simples e ambicioso ao mesmo tempo: criar música capaz de emocionar, conectar pessoas e levar o som do Sul Fluminense para novos palcos dentro e fora do país.