Projeto que marca também o começo de uma trajetória autoral mais ampla para o grupo.Foto: Divulgação
Banda A Rezza lança turnê "Ô Primeiro" e projeta carreira internacional
O grupo conta ainda com BrunãoDUBASS, no baixo, e Ico Bronzato, que atua na guitarra e na produção musical.
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Campanha ‘Jovem Sangue Bom’ garante cerca de 100 doações ao Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda
Nesta semana, participaram estudantes dos campi Vila e Aterrado da UFF, entre calouros e veteranos
Procon de Volta Redonda dá dicas para aproveitar o Dia do Consumidor
Entre as orientações para a data, celebrada no próximo dia 15 (domingo) estão o consumo consciente, ficar atento a golpes online e verificar as regras de troca e devolução das lojas
Volta Redonda terá Festival de Handebol no fim de semana
Atividade da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer reúne participantes do programa Viva o Esporte neste sábado (14), no ginásio Três Poços
Prefeitura de Volta Redonda diploma mais cinco Famílias Acolhedoras
Serviço prepara interessados em oferecer acolhimento temporário a crianças e adolescentes que passaram por situações de vulnerabilidade
Guarda Municipal de Volta Redonda detém suspeito de furtar botijões de gás
Empresária procurou a Secretaria de Ordem Pública depois de acumular prejuízos; homem vinha praticando o mesmo crime há três meses
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