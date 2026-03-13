O evento irá acontecer no ginásio do bairro Três Poços - Foto: Arquivo/Rapha Torres

O evento irá acontecer no ginásio do bairro Três PoçosFoto: Arquivo/Rapha Torres

Publicado 13/03/2026 14:34

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda promove o Festival de Handebol neste sábado, dia 14, no Ginásio Poliesportivo Heth Lustoza Bastos, na Rua Érika Berbet, nº 03, no bairro Vila Rica/Três Poços. A atividade vai reunir crianças e jovens, dos 12 aos 17 anos, que participam da etapa “Aprender e Treinar” do programa Viva o Esporte em diversos polos distribuídos pelo município.

As partidas começam às 8h e serão divididas por categorias. No sub 13 e sub 15, vão participar equipes masculinas, femininas e mistas; no sub 17, há times masculinos e femininos. Todos os jogadores ganham medalha pela participação no Festival de Handebol.

“Esse evento é mais uma atividade de incentivo ao esporte, à prática regular de exercício e ao convívio social. Além de movimentar o corpo, o festival proporciona a integração entre as crianças e jovens, a vivência dos dois lados do jogo, ganhar e perder, respeitando sempre os adversários. Essas são importantes lições de cidadania”, disse a secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela.

Incentivo ao esporte

As atividades ofertadas gratuitamente pela Smel são divididas de acordo com programas específicos para cada faixa etária. As crianças e adolescentes, dos 0 aos 17 anos, estão inseridos no Viva o Esporte – que inclui as etapas “Experimentar e Brincar”, “Brincar e Aprender” e “Aprender e Treinar”. O programa conta com escolinhas de handebol, além de futsal, vôlei, basquete, dança, ballet, lutas, capoeira, natação, funcional kids, ginástica rítmica, ginástica de solo, ginástica de trampolim e badminton.

As atividades acontecem na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), na Avenida Nossa Senhora do Amparo, Voldac; na Academia da Melhor Idade, no Estádio da Cidadania; na Arena Esportiva Professor Paulo Camargo de Melo – Arena do Aterrado; no Parque Aquático Municipal; e na Estação Cidadania, no Jardim Vila Rica.

E também são realizadas nos ginásios poliesportivos Abraham Medina (249), Carlos Augusto Haasis Filho (Jardim Vila Rica), José Alves Zinho (Santa Cruz), Francisco Gomes do Nascimento (São Geraldo), Darcise José de Carvalho (Santo Agostinho), Heth Lustosa Bastos (Três Poços), do Siderlândia, Nery Miglioli (Açude), Amaro Inácio (Retiro); e em outros polos – quadras poliesportivas, centros de convivência – distribuídos por diversos bairros do município.