Entre as orientações estão o consumo consciente, ficar atento a golpes, entre outros - Foto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Entre as orientações estão o consumo consciente, ficar atento a golpes, entre outrosFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 13/03/2026 14:38

Volta Redonda - O próximo domingo (15) marca a comemoração do Dia do Consumidor, umas das várias datas em que, durante o ano, lojistas, centros comerciais e o comércio eletrônico, em especial, aproveitam para aumentar o faturamento com ofertas de todo o tipo. Por esse motivo, o Procon-VR (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Volta Redonda) alerta a população que deseja aproveitar as promoções para ficar de olho na segurança e no próprio bolso. Afinal, é preciso refletir sobre os hábitos de consumo (por exemplo, não comprar um produto apenas porque “está barato”, mesmo que não seja prioridade), fazer escolhas conscientes e exercer seus direitos de consumidor, para que a oportunidade de hoje não se torne uma dor de cabeça no futuro.

O subcoordenador do Procon-VR, Júlio César Alves, tem diversas dicas para os consumidores que valem não apenas para este 15 de março, mas para datas como a Black Friday, Natal e Dia das Mães, entre outras.

“Comprar o que realmente está precisando e estabelecer um valor que não comprometa seu orçamento é essencial”, afirma. “Faça pesquisas dias antes para garantir que o desconto é real, verifique se o site possui ‘https’ e um ícone de cadeado, que garantem se tratar de um endereço válido e não criado por golpistas. Evite redes Wi-Fi públicas para pagamentos. Se há dúvidas quanto à loja, vá ao site do Reclame Aqui e verifique se há reclamações.”

Outras recomendações incluem comprar somente de lojas conhecidas; usar cartões virtuais com código de segurança dinâmico para evitar fraudes; no caso de pagamentos com boleto, verificar os dados do beneficiário (CNPJ/nome) antes de pagar, pois boletos falsos são comuns; e verificar as regras de troca e devolução das lojas.

Outros cuidados

Júlio César lembra, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece um prazo de sete dias para devolução de produtos nas compras online.

“Também é preciso ficar atento aos anúncios enganosos: se o anúncio mostra um preço e na finalização é outro, o cliente tem direito de pagar o menor preço. É proibida, ainda, a prática abusiva da venda casada, ou seja, obrigar o consumidor a comprar um produto adicional para adquirir o desejado.”

Além dos sete dias para devolução nas compras online, o consumidor tem a garantia legal de 30 dias para bens não duráveis (alimentos, vestuário) e 90 dias para bens duráveis, que incluem eletrodomésticos e eletrônicos, entre outros, contados a partir da entrega. Em casos de vício oculto, o prazo é iniciado na detecção do defeito.

Caso o consumidor precise apresentar alguma reclamação, ele pode procurar o Procon de Volta Redonda (Rua Paulo Leopoldo Marçal, nº 117, bairro Aterrado) de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, acessar o Reclame Aqui reclameaqui.com.br) ou o consumidor.gov.br.