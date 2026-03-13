Entre as orientações estão o consumo consciente, ficar atento a golpes, entre outrosFoto: Arquivo/Cris Oliveira - Secom/PMVR
Procon de Volta Redonda dá dicas para aproveitar o Dia do Consumidor
Entre as orientações para a data, celebrada no próximo dia 15 (domingo) estão o consumo consciente, ficar atento a golpes online e verificar as regras de troca e devolução das lojas
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Volta Redonda terá Festival de Handebol no fim de semana
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Volta Redonda investe quase R$ 13 milhões em obras de prevenção às chuvas
Serviços concluídos a partir de 2025 ofereceram mais segurança à população, visando evitar deslizamentos, transbordamentos de córregos e alagamento de vias
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