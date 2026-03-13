Nesta semana, participaram estudantes dos campi Vila e Aterrado da UFF, entre calouros e veteranos - Foto: Divulgação/UFF

Nesta semana, participaram estudantes dos campi Vila e Aterrado da UFF, entre calouros e veteranosFoto: Divulgação/UFF

Publicado 13/03/2026 14:45

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) e em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), realizou nesta semana mais uma edição da campanha “Jovem Sangue Bom”. A iniciativa tem como objetivo incentivar a doação voluntária de sangue e promover a solidariedade entre os jovens da cidade.

A ação aconteceu no Núcleo de Hemoterapia do Hospital São João Batista (HSJB) e contou com a participação de cerca 100 estudantes da UFF. Na quarta-feira, dia 11, alunos do campus da Vila Santa Cecília fizeram a doação; na quinta-feira, dia 12, estudantes do campus Aterrado foram ao hemonúcleo; e nesta sexta-feira, calouros e veteranos da instituição se uniram para contribuir com a reposição dos estoques de sangue da cidade.

De acordo com o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho, o projeto busca fomentar o engajamento da juventude em ações que impactem positivamente a sociedade.

“Fico muito feliz em ver cada vez mais jovens se envolvendo em ações que salvam vidas. A campanha ‘Jovem Sangue Bom’ mostra a força da nossa juventude e o quanto ela está disposta a fazer a diferença. A parceria com a UFF é sempre um sucesso, com muitos estudantes participando e reforçando essa corrente de solidariedade”, afirmou o secretário, lembrando que a ação é mensal. “Em janeiro a campanha ‘Jovem Sangue Bom’ teve a participação de jovens ligados ao Conselho Municipal da Juventude (CMJ) e em fevereiro contou com a juventude ligada às igrejas.”

Sobre o projeto

O projeto “Jovem Sangue Bom” integra o calendário de atividades da Sejuv e é uma estratégia essencial para fortalecer o envolvimento da juventude com causas sociais. A campanha busca não apenas incentivar a doação de sangue, mas também criar uma rede de doadores regulares entre os jovens, contribuindo, assim, para a saúde e o bem-estar coletivo.

Importância da doação

Para Cristina Teixeira, responsável pela captação de doadores no Núcleo de Hemoterapia, a campanha "Jovem Sangue Bom" garante o abastecimento e a manutenção do estoque de sangue para o hemonúcleo.

"Através do projeto em parceria com a Sejuv, conseguimos chegar até escolas e universidades, como é o caso da UFF, que recebe, semestralmente, sempre na integração de novos alunos, uma palestra de conscientização e sensibilização sobre a importância de doar sangue com objetivo de formar uma nova geração de doadores regulares”, explicou Cristina, lembrando que a manutenção dos estoques do Banco de Sangue é importante durante todo o ano.

O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda atende a uma rede de hospitais. Além do Hospital São João Batista (HSJB), a unidade fornece hemocomponentes para o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), ao Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, a três hospitais privados no município e a unidades de outros dois municípios da região.

Requisitos para doação de sangue

– Idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem ter autorização dos pais ou responsáveis);

– Estar em boas condições de saúde;

– Pesar no mínimo 50 kg;

– Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

– Estar alimentado (evitar alimentos gordurosos);

– Apresentar documento original com foto.

O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, localizado no Hospital São João Batista, está aberto para doações de sangue de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.