Atividade será no próximo sábado, 21, reunindo pessoas com Síndrome de Down em um momento de integração, diversão e troca de experiências - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Atividade será no próximo sábado, 21, reunindo pessoas com Síndrome de Down em um momento de integração, diversão e troca de experiênciasFoto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 16/03/2026 13:46

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), em parceria com o Projeto Amigos Especiais, vai promover uma ação especial no próximo dia 21 de março (sábado) em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O encontro será às 9h30 no Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR).

A atividade pretende reunir pessoas com Síndrome de Down e seus familiares em um momento de integração, diversão e troca de experiências em um espaço de convivência ao ar livre.

Além de promover um dia de lazer, a ação também busca chamar a atenção da sociedade para a importância da inclusão, do respeito às diferenças e da valorização das capacidades e potencialidades das pessoas com síndrome de Down.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, afirmou que ações como essa são fundamentais para fortalecer a inclusão e promover a conscientização da população.

“Acreditamos que a inclusão começa com oportunidades de convivência e respeito. Esse encontro no Zoo é uma forma de celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down promovendo alegria, interação e valorização dessas pessoas, que têm muito a contribuir com a nossa sociedade”, destacou o secretário.

Ingrid Oliveira Pereira, que faz parte da direção do Projeto Amigos Especiais, destacou que o encontro também é uma forma de promover a conscientização sobre a importância da inclusão das pessoas com síndrome de Down.

“O Dia Internacional da Síndrome de Down é uma data muito importante para dar visibilidade à causa. Todos os anos realizamos alguma ação, e neste ano vamos nos reunir no Zoo-VR para promover a socialização entre as famílias e reforçar a importância da inclusão e da valorização das pessoas com Síndrome de Down”, afirmou, lembrando que o projeto existe há 13 anos e hoje reúne mais de 100 famílias de Volta Redonda e cidades da região com o objetivo de promover acolhimento, troca de informações e momentos de convivência.