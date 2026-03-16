Espaço cultural recebeu melhorias graças a edital do governo estadual, com destaque para acessibilidade - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Espaço cultural recebeu melhorias graças a edital do governo estadual, com destaque para acessibilidadeFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 16/03/2026 13:50

Volta Redonda - O Memorial Zumbi dos Palmares, em Volta Redonda, está prestes a ter concluída a revitalização do espaço administrado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), localizado na Vila Santa Cecília. São várias melhorias, com foco especial na questão da acessibilidade – que, juntas à recuperação da estrutura física do memorial, têm previsão de serem entregues à população no próximo dia 31, com a apresentação de uma roda de samba. O projeto de revitalização do espaço foi possível graças ao edital Nossos Museus, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Secec-RJ).

A produtora selecionada pelo edital foi a Estação das Artes. Segundo o produtor Sérgio Vieira, responsável pela empresa, o projeto em finalização inclui a adaptação de banheiro para PCD (Pessoa com Deficiência); instalação de mapa tátil e sinalização interna em Braille; instalação de corrimãos na arena; instalação de piso tátil; sinalização de solo; aquisição de notebooks para a biblioteca do Memorial, incluindo um adaptado fisicamente e funcionalmente para PCD; instalação de corrimãos e pintura de vaga de estacionamento para PCD; compra de dois aparelhos de ar-condicionado; aquisição de projetor, tela para projeção e aparelhagem de som (mesa de som, caixas amplificadas, microfones, pedestais e cabos); e cadeira com altura regulável para a pessoa com deficiência que for frequentar a biblioteca do local.

“É um projeto que vai melhorar a acessibilidade do espaço e proporcionar melhores condições para a realização de programações variadas voltadas para os moradores de Volta Redonda e da região Sul Fluminense”, destacou Sérgio.

Mais melhorias

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, lembra que a SMC contou com o apoio da Secretaria Municipal de Obras (SMO) para a execução de diversas outras melhorias no espaço, como pintura, revisão elétrica e de instalações hidráulicas.

“Essas melhorias representam todo o cuidado e valorização com este importante espaço cultural, que passa por um processo de revitalização tão importante, em especial para as Pessoas com Deficiência. O Memorial Zumbi é um espaço de cultura, luta, resistência e preservação da História, e agradecemos à Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa por esse investimento”, afirmou Anderson.

A coordenadora do Memorial Zumbi, Renata Ferreira, destaca que a revitalização do espaço criado em 1991 é uma conquista para a cidade, a cultura negra, a educação e para os frequentadores do espaço.

“Volta Redonda ter e manter um espaço como o Memorial Zumbi, em tempos tão difíceis, é de uma importância muito grande, ainda mais com essa revitalização, a chegada de novos equipamentos, que vão ajudar a melhorar o atendimento ao público. Nossa cidade, hoje, é um espaço e um polo importante para quem luta e para quem acredita em uma educação antirracista, e essa obra é muito importante para seguirmos nesse rumo.”