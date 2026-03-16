Unidade é a terceira do Brasil a utilizar o sistema para cirurgias minimamente invasivas, com visualização superior e alta precisão - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Unidade é a terceira do Brasil a utilizar o sistema para cirurgias minimamente invasivas, com visualização superior e alta precisãoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 16/03/2026 15:47

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, é o primeiro do estado do Rio de Janeiro e o terceiro do Brasil a utilizar o sistema de vídeocirurgia 4K da Olympus, com tecnologia de ponta para cirurgias minimamente invasivas. O equipamento, que custou cerca de R$ 635 mil, oferece visualização superior e alta precisão, principalmente na urologia.

Com tecnologias como NBI (Narrow Band Imaging) e Yellow Enhasment, o sistema melhora a visualização de tumores e lesões, garantindo mais precisão e segurança nas cirurgias. O gerente de Contas da linha de cirurgia minimamente invasiva da empresa representante e distribuidora do equipamento, Lucas Magalhães, acompanha os primeiros procedimentos. “O objetivo é familiarizar a equipe médica e de enfermagem com a nova tecnologia”, destacou.

O vice-prefeito Sebastião Faria, diretor-geral do HSJB, afirmou que a aquisição do equipamento confirma o pioneirismo do hospital em colocar tecnologia de ponta à disposição dos pacientes atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

"O novo sistema garante mais nitidez na imagem, possibilitando mais precisão e segurança nas cirurgias", reforçou Faria, lembrando que o hospital tem investido em equipamentos de alta tecnologia, com a compra de três novos equipamentos nos últimos meses, incluindo dois para oftalmologia e agora esse para urologia.

"A compra de novos equipamentos pela prefeitura vem para somar ao crescimento do hospital que, em breve, inaugura sua ampliação. Vamos quadruplicar o número de leitos para os setores ligados ao Centro Cirúrgico, entregar uma estrutura com o que há de mais moderno para a população atendida pelo SUS", disse o prefeito Antonio Francisco Neto.