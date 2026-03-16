Unidade é a terceira do Brasil a utilizar o sistema para cirurgias minimamente invasivas, com visualização superior e alta precisãoFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, adquire equipamento com tecnologia de ponta inédito no Rio de Janeiro
Unidade é a terceira do Brasil a utilizar o sistema para cirurgias minimamente invasivas, com visualização superior e alta precisão
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, adquire equipamento com tecnologia de ponta inédito no Rio de Janeiro
Unidade é a terceira do Brasil a utilizar o sistema para cirurgias minimamente invasivas, com visualização superior e alta precisão
Revitalização do Memorial Zumbi dos Palmares deve ser entregue até o fim do mês
Espaço cultural recebeu melhorias graças a edital do governo estadual, com destaque para acessibilidade; entrega do espaço revitalizado deve ser no dia 31
Mais câmeras são instaladas e monitoramento cresce em bairros de Volta Redonda
Equipamentos do sistema público de vigilância foram instalados nos bairros Açude, Jardim Belvedere, Cidade Nova e Ipê Amarelo
Prefeitura de Volta Redonda promove ação pelo Dia Internacional da Síndrome de Down no Zoo-VR
Atividade será no dia 21 de março (sábado), às 9h30, reunindo pessoas com Síndrome de Down em um momento de integração, diversão e troca de experiências
Banda A Rezza lança turnê "Ô Primeiro" e projeta carreira internacional
O grupo conta ainda com BrunãoDUBASS, no baixo, e Ico Bronzato, que atua na guitarra e na produção musical.
Campanha ‘Jovem Sangue Bom’ garante cerca de 100 doações ao Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda
Nesta semana, participaram estudantes dos campi Vila e Aterrado da UFF, entre calouros e veteranos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.