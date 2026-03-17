A ação aconteceu no Colégio Estadual Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/Sejuv

A ação aconteceu no Colégio Estadual Rio de JaneiroFoto: Divulgação/Sejuv

Publicado 17/03/2026 16:22

Volta Redonda - O projeto Conexão Consciente – realizado por meio de parceria entre a Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda, Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) e a Batalha da Aposta – promoveu mais uma ação nessa segunda-feira (16). Dessa vez os beneficiados foram alunos do ensino médio do Colégio Estadual Rio de Janeiro, no bairro Sessenta.

O encontro começou com uma conversa importante sobre renda extra e profissões do futuro, trazendo reflexões sobre oportunidades, mercado de trabalho e novos caminhos para os jovens construírem seu futuro. E para fechar com energia lá em cima, os MCs da Batalha da Aposta transformaram os temas da palestra em rimas improvisadas, mostrando que informação também pode rimar com arte, talento e consciência.

A proposta da ação foi levar informação, reflexão e muita criatividade para os estudantes, por meio de ações nas salas de aula. “O Conexão Consciente é um projeto que conecta conhecimento e cultura urbana dentro das escolas. Leva diálogo, aprendizado e cultura para a juventude de Volta Redonda”, destaca o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho.

Em 2025, o Conexão Consciente contabilizou 1.060 atendimentos, promovendo diálogo, orientação e ações de conscientização. Na edição do ano passado, a proposta do projeto foi uma maior conscientização dos jovens sobre o uso equilibrado da tecnologia; redução de práticas prejudiciais relacionadas ao uso excessivo de telas; fortalecimento da identidade cultural e do protagonismo juvenil; e o engajamento dos estudantes em atividades educativas e culturais.