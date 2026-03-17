A ação aconteceu no Colégio Estadual Rio de JaneiroFoto: Divulgação/Sejuv
Secretaria da Juventude de Volta Redonda leva diálogo e música a estudantes do Colégio Estadual Rio de Janeiro
Projeto em parceria com a Alerj e a Batalha da Aposta promoveu conversa com alunos do ensino médio sobre renda extra e profissões do futuro, reflexões sobre oportunidades, mercado de trabalho e novos caminhos
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Câmeras de reconhecimento facial da Ordem Pública ajudam a prender foragido da Justiça em Volta Redonda
Tecnologia da prefeitura também auxiliou na identificação de outro procurado por dívida de pensão alimentícia superior a R$ 10 mil
Anúncio da Viagem da Melhor Idade em 2026 terá shows com Biafra e Nico Rezende em Volta Redonda
Destino dos participantes do programa ‘Viva a Melhor Idade’ é o Hotel Portobello Resort, em Mangaratiba, na Costa Verde
Hospital São João Batista, em Volta Redonda, adquire equipamento com tecnologia de ponta inédito no Rio de Janeiro
Unidade é a terceira do Brasil a utilizar o sistema para cirurgias minimamente invasivas, com visualização superior e alta precisão
Revitalização do Memorial Zumbi dos Palmares deve ser entregue até o fim do mês
Espaço cultural recebeu melhorias graças a edital do governo estadual, com destaque para acessibilidade; entrega do espaço revitalizado deve ser no dia 31
Mais câmeras são instaladas e monitoramento cresce em bairros de Volta Redonda
Equipamentos do sistema público de vigilância foram instalados nos bairros Açude, Jardim Belvedere, Cidade Nova e Ipê Amarelo
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