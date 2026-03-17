A iniciativa tem como objetivo fortalecer a permanência dos estudantes na escola - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a permanência dos estudantes na escolaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 17/03/2026 16:24

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), lança nesta semana a edição 2026 do Projeto Municipal de Prevenção à Infrequência Escolar, que passa a ser desenvolvido em toda a rede municipal de ensino com o lema “Volta Redonda Presente. Todo dia conta. Todo aluno importa”. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a permanência dos estudantes na escola e consolidar uma cultura de valorização da presença escolar no município.

Durante esta semana, todas as unidades escolares da rede municipal de ensino estão realizando ações de sensibilização com estudantes, equipes escolares e responsáveis. Essas atividades marcam o início de uma rotina permanente de acompanhamento preventivo da frequência ao longo do ano letivo.

Na Escola Municipal Fernando de Noronha, no bairro Retiro, o trabalho de valorização da presença escolar ganhou força já no início do ano letivo, com o projeto interno “Aluno Presente”, alinhado à proposta da SME.

Célia Romanini, diretora-adjunta da escola, afirmou que a mudança de abordagem foi essencial. “Percebemos, na nossa avaliação institucional, a necessidade de valorizar os alunos frequentes, e não apenas focar na ausência”, explicou.

Entre as estratégias adotadas pela escola estão a criação de mural de valorização dos alunos; um “mapa de presença”, onde os estudantes registram diariamente sua frequência; premiação mensal para as turmas com mais índice de frequência, com atividades recreativas como brincadeiras e interclasses; e apresentações culturais, como músicas e jograis criados pelos próprios alunos.

“Eu gosto de vir para a escola e não gosto de faltar. A escola ajuda a construir o nosso futuro”, disse Arthur Rodrigues, de 9 anos, aluno do 4º ano do ensino fundamental.

‘Volta Redonda Presente’

O Projeto “Volta Redonda Presente. Todo dia conta. Todo aluno importa” amplia e estrutura ações que já vinham sendo desenvolvidas. Agora, o trabalho ganha um formato mais organizado e abrangente, tornando-se um projeto institucional que orienta, de forma sistemática, as estratégias de prevenção à infrequência em toda a rede municipal de ensino.

O projeto prevê ações de mobilização nas escolas para fortalecer a cultura da presença entre estudantes, famílias e profissionais; acompanhamento sistemático da frequência dos alunos; criação de painéis de acompanhamento da frequência das turmas nas escolas; ações de sensibilização com estudantes e responsáveis sobre a importância da presença diária; e reconhecimento de turmas com boa frequência.

A iniciativa tem caráter preventivo, atuando antes que a ausência recorrente se consolide. Para a implementadora da Orientação Educacional da SME, Luiná Silveira de Moraes, o enfrentamento da infrequência escolar em Volta Redonda se dá de forma integrada.

“A rede atua em duas frentes complementares: o Programa Todos na Escola, que organiza o fluxo de busca ativa e envolve toda a rede de proteção; e o projeto ‘Volta Redonda Presente’, que trabalha a prevenção, fortalecendo a cultura da presença antes que as ausências aconteçam. Nosso objetivo é reforçar o vínculo do aluno com a escola e reafirmar que não basta garantir o acesso: é preciso assegurar a permanência. A presença na escola é condição essencial para a garantia do direito à aprendizagem e para o cumprimento do papel protetivo da escola na vida de crianças e adolescentes”, disse Luiná.

“A presença do aluno é fundamental para a aprendizagem e para o seu desenvolvimento. Com o ‘Volta Redonda Presente’, estamos estruturando um trabalho integrado em toda a rede para mobilizar escolas, estudantes e famílias, garantindo que cada aluno esteja presente todos os dias e tenha seu direito de aprender assegurado”, declarou o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai.