As primeiras atividades aconteceram em unidades da Atenção Especializada - Foto: Divulgação/SMS

As primeiras atividades aconteceram em unidades da Atenção EspecializadaFoto: Divulgação/SMS

Publicado 18/03/2026 15:01

Volta Redonda - Em alusão ao Dia Mundial de Combate à Tuberculose (24/03), o Centro de Doenças Infectocontagiosas (CDI), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, vem realizando, durante o mês de março, ações educativas voltadas à população, com o objetivo de orientar sobre sinais e sintomas, formas de prevenção e reforçar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento oportuno.

As primeiras atividades aconteceram em unidades da Atenção Especializada: policlínicas da Mulher, da Cidadania e da Melhor Idade. De acordo com a coordenadora do Programa Municipal de Controle da Tuberculose do município, Gabrielle Ramos, no município de Volta Redonda, assim como em todo o país, a tuberculose ainda apresenta ocorrência significativa. São aproximadamente 144 pacientes em tratamento na rede de saúde municipal e, segundo a coordenadora, esse cenário reforça a necessidade permanente de vigilância, diagnóstico precoce e adesão ao tratamento.

“Nesse contexto, a campanha do mês de março, que culmina no Dia Mundial de Combate à Tuberculose, é de extrema importância, pois promove a conscientização da população, amplia o acesso à informação qualificada e fortalece as ações de prevenção e controle da doença. A mobilização social contribui diretamente para a identificação precoce dos casos, interrupção da cadeia de transmissão e aumento das taxas de cura”, explica Gabrielle.

A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada por uma bactéria que acomete principalmente os pulmões, sendo transmitida pelo ar, por meio da fala, tosse ou espirro de pessoas doentes sem tratamento. Os principais sinais e sintomas incluem tosse persistente por duas semanas ou mais, febre, especialmente no período da tarde, sudorese noturna, emagrecimento e cansaço. Diante desses sintomas, é fundamental que o indivíduo procure uma unidade de saúde para avaliação. O diagnóstico é realizado de forma gratuita pelo SUS (Sistema Único de Saúde), por meio do exame de escarro.

Descentralização do cuidado

Desde 2023, o município de Volta Redonda adotou a descentralização do cuidado em tuberculose, integrando o manejo da doença à rotina da Atenção Primária à Saúde, por meio das Unidades Básicas de Saúde.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as equipes estão devidamente capacitadas para realizar o acolhimento, a identificação de sintomáticos respiratórios, o diagnóstico e o acompanhamento do tratamento. A medicação é disponibilizada de forma gratuita, sendo solicitada ao Centro de Doenças Infecciosas, e também distribuída nas unidades de saúde, garantindo maior acesso ao usuário.

O tratamento da tuberculose tem duração média de aproximadamente seis meses, sendo fundamental que o paciente realize o uso regular da medicação durante todo o período, mesmo com a melhora dos sintomas, a fim de garantir a cura e evitar recaídas ou resistência medicamentosa.

“A descentralização do cuidado representa um avanço significativo, pois fortalece o vínculo entre o paciente e a equipe de saúde, favorece a adesão ao tratamento e possibilita um acompanhamento mais próximo e contínuo, elementos essenciais para o sucesso terapêutico”, afirma a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.

Os casos que demandam maior complexidade assistencial são devidamente encaminhados ao CDI, assegurando a integralidade do cuidado.

‘Dia T’

No próximo 24 de março, Dia Mundial de Combate à Tuberculose, a Saúde de Volta Redonda vai promover o “Dia T”, quando todas as unidades de saúde do município estarão mobilizadas para a realização de ações educativas junto à população, com o objetivo de sensibilizar, orientar e ampliar o acesso à informação qualificada sobre a doença.

A SMS também está promovendo capacitações direcionadas à Rede de Urgência e Emergência, visando à atualização das equipes multiprofissionais quanto aos fluxos assistenciais, identificação precoce de casos e manejo adequado da tuberculose.

“Esses serviços desempenham papel estratégico na detecção oportuna da doença, contribuindo de forma significativa para o controle da transmissão”, explicou a coordenadora Gabrielle.

“Seguimos firmes no compromisso com a prevenção e o controle da tuberculose no município”, concluiu a secretária Márcia Cury.