Unidade atinge 100% das metas e recebe a mais alta premiação do segmento no estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação/Casa do Empreendedor

Unidade atinge 100% das metas e recebe a mais alta premiação do segmento no estado do Rio de JaneiroFoto: Divulgação/Casa do Empreendedor

Publicado 19/03/2026 09:59

Volta Redonda - A Casa do Empreendedor Délio Avellar, vinculada à Prefeitura de Volta Redonda, conquistou pelo terceiro ano consecutivo o Selo Ouro de Referência em Atendimento, a mais alta premiação concedida no segmento no estado do Rio de Janeiro. A honraria é oferecida pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) às unidades que alcançam, dentro do prazo estabelecido, todas as metas definidas ao longo do período de avaliação.

A cerimônia de premiação foi realizada nesta quarta-feira (18), em Petrópolis, na região serrana do Rio, reunindo representantes de unidades de atendimento de todo o estado. Ao todo, 63 municípios participaram da premiação, que reconhece a excelência no atendimento prestado a micro e pequenos empreendedores.

Esta foi a terceira vez que a Casa do Empreendedor de Volta Redonda participou da disputa, e em todas as ocasiões a unidade conquistou o selo na categoria ouro, consolidando-se como referência no apoio ao empreendedorismo no estado.

Além do reconhecimento institucional, todos os funcionários da Casa do Empreendedor foram premiados individualmente com o Selo Ouro, resultado do trabalho coletivo e do comprometimento da equipe com a qualidade do atendimento e com o desenvolvimento dos pequenos negócios no município.

O coordenador da Casa do Empreendedor, Haroldo Fernandes, destacou que a conquista reflete o empenho diário da equipe. “Receber o Selo Ouro pelo terceiro ano consecutivo é motivo de muito orgulho para todos nós. Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, oferecendo um atendimento de qualidade, acolhedor e eficiente para quem empreende em Volta Redonda. É um resultado construído pelo esforço e dedicação de toda a equipe. Agradecemos a estrutura e todo o apoio que recebemos do governo municipal. O prefeito Neto sempre foi um grande incentivador”, afirmou.

Haroldo ainda lembrou que, durante todo o ano de 2025, foram realizados 120 mil atendimentos a micro e pequenos empreendedores em todo o estado, sendo Volta Redonda responsável por mais de 9 mil desses atendimentos.

“Parabéns mais uma vez ao Haroldo e sua competente equipe. Volta Redonda é referência em diferentes áreas, como saúde, segurança, e também na valorização do empreendedor. Um trabalho de excelência”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto.