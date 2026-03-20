O ingresso será solidário, mediante doação de um litro de leite que poderá ser trocado pelo ingresso na segunda-feira (23) e terça-feira (24) - Foto: Heloísa Bortz

O ingresso será solidário, mediante doação de um litro de leite que poderá ser trocado pelo ingresso na segunda-feira (23) e terça-feira (24)Foto: Heloísa Bortz

Publicado 20/03/2026 15:54

Volta Redonda - O Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr., da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), localizado no bairro Laranjal, em Volta Redonda, será palco, no próximo dia 25 (quarta-feira), para o premiado monólogo “Nasci pra ser Dercy”, estrelado por Grace Gianoukas e escrito e dirigido por Kiko Rieser, com voz off de Miguel Falabella. A peça, trazida por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e o Sesc, presta uma homenagem a Dercy Gonçalves, uma das maiores atrizes do século XX.

O ingresso será solidário, mediante doação de um litro de leite que poderá ser trocado pelo ingresso na segunda-feira (23) e terça-feira (24), das 8h às 17h, na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. O total arrecadado será destinado a entidades beneficentes do município.

“Agradeço ao Sesc pela parceria de sempre. Quem for assistir terá a oportunidade de apreciar esse espetáculo premiado, que está em turnê nacional e vem tendo enorme sucesso de público e crítica. É o acesso à cultura de qualidade para todos, esse é o papel que a prefeitura vem desenvolvendo para a população da nossa cidade. Garanta seu ingresso, pois as vagas são limitadas”, frisou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Sinopse

A peça começa com uma atriz, Vera, entrando no estúdio para fazer teste para o papel de Dercy Gonçalves em um filme. Conforme vai dando suas falas, ela se revolta contra o roteiro, cheio de estereótipos. Sua mãe era grande fã de Dercy e por isso Vera cresceu conhecendo e sendo influenciada pelo exemplo dessa artista icônica. Ela então, transformando-se em Dercy, começa a mostrar quem realmente foi essa mulher à frente de seu tempo.

O monólogo é interpretado por Grace Gianoukas, vencedora dos prêmios Shell e APCA de melhor atriz (2024), I LOVE PRIO DE HUMOR, melhor performance; e Kiko Rieser, vencedor do Prêmio Bibi Ferreira 2023 na categoria Melhor Dramaturgia Original, por “Nasci pra ser Dercy”. O espetáculo ainda foi indicado ao Prêmio Cenim de melhor monólogo, e prêmio Miguel Arcanjo, melhor direção, peça e atriz.

A homenageada

Dercy Gonçalves faleceu há 15 anos, aos 101 anos, sem que jamais tenha havido nos palcos brasileiros uma peça que a homenageasse. A atriz se consagrou como vedete do Teatro de Revista, mas sua maior contribuição ao teatro se deu ao levar essa expertise para a comédia popular, que ela revolucionou inteiramente, trazendo textos fundamentais para o Brasil e instaurando uma nova forma de interpretar, que rompia com todos os padrões e inaugurava nos palcos uma representação genuinamente brasileira.

“Dercy Gonçalves é retratada quase sempre como apenas uma velha louca que falava palavrão”, fala Kiko Rieser, que no texto procura revelar ao público a mulher grandiosa e complexa que ela foi. “Uma atriz vinda do teatro de revista que recriou a comédia brasileira. Uma mulher libertária, mas avessa a qualquer bandeira, inclassificável e singular”, completa o autor.

A apresentação de “Nasci pra ser Dercy” em Volta Redonda estreia a agenda de programação cultural do Sesc RJ nesse equipamento cultural, que ocorrerá uma vez ao mês. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a instituição, o Sindicato do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomércio) e a prefeitura.

O Sesc RJ, que reúne a maior rede de teatros do estado, vem ampliando continuamente sua atuação para democratizar o acesso à cultura e fortalecer a circulação artística em todo o território fluminense. Além de suas unidades, que mantêm programação regular ao longo do ano, a instituição também realiza projetos itinerantes e ações pontuais em diferentes regiões, ocupando espaços abertos e equipamentos culturais de parceiros públicos e privados.