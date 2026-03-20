A primeira ação marca o início das atividades de promoção da saúde bucal nas unidades da rede municipal de ensino - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

A primeira ação marca o início das atividades de promoção da saúde bucal nas unidades da rede municipal de ensinoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 20/03/2026 12:12

Volta Redonda - Nesta sexta-feira, dia 20 de março, comemora-se o Dia Mundial da Saúde Bucal, e a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aderiu ao “Dia B da Saúde Bucal” – iniciativa do Ministério da Saúde desenvolvida em parceria com o Programa Saúde na Escola (PSE), com o objetivo de chamar a atenção para a importância da saúde bucal.

A primeira ação marcando o início das atividades de promoção da saúde bucal nas unidades da rede municipal de ensino, ao longo do ano letivo, aconteceu nesta sexta-feira em quatro centros municipais de Educação Infantil (CMEI), selecionados para representar os quatro distritos sanitários do município, ampliando o alcance da iniciativa e reforçando o compromisso da rede pública com a saúde das crianças.

No CMEI Pinguinho de Gente, no bairro São João, a ação contou com parceria da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) São João e a Clínica Odontológica Concentrada (COC) Aterrado. No local foi promovido teatro de sombras e ensino da escovação correta para crianças entre 3 e 5 anos. Segundo a dentista Letícia Pires Quaglia Whehaibe, o intuito foi, de forma lúdica, falar da importância da prevenção da saúde bucal desde a primeira infância.

“O objetivo foi falar sobre a importância da saúde bucal para a prevenção de cárie e doenças que podem acometer na fase adulta. E fazemos uma triagem, aproveitando essa oportunidade que a gente tem nas escolas, para essas crianças já serem atendidas nas COCs, para podermos intensificar as ações e trabalhar muito nessa parte da prevenção na criança”, explicou Letícia.

As atividades, que contam com a participação de odontólogos, enfermeiros e nutricionistas, também foram realizadas nos CMEIs: Balãozinho Vermelho, em parceria com a UBSF São Carlos e COC Conforto; Prof. Mário de Jesus Palheta Nunes, em parceria com a UBSF Verde Vale e COC Vila Brasília; e Amor Perfeito, em parceria com a UBSF Vila Americana e COC Santo Agostinho.

A diretora do Departamento de Atenção à Saúde da SMS, Milene Paula de Souza, explicou que essa ação é a primeira de várias outras educativas e preventivas, que serão realizadas gradualmente em outras escolas do município durante todo o ano, fortalecendo a integração entre saúde e educação na promoção do cuidado com as crianças.

“Com o ‘Dia B da Saúde Bucal’, o município reforça seu compromisso com a formação de hábitos saudáveis desde a infância e com a construção de uma rede integrada de cuidado que envolve escola, família e serviços de saúde”, afirmou Milene.

Saúde na Escola

O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma estratégia intersetorial que integra as políticas públicas de saúde e educação, levando ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento do desenvolvimento das crianças e adolescentes dentro do ambiente escolar. Entre as ações realizadas estão atividades educativas, avaliação de saúde e orientações sobre hábitos saudáveis.

A saúde bucal na primeira infância, especialmente em crianças menores de cinco anos, é fundamental para o desenvolvimento saudável. A prevenção de problemas como a cárie precoce contribui para o bem-estar, a alimentação adequada, o desenvolvimento da fala e a qualidade de vida das crianças. Por isso, atividades educativas sobre higiene bucal, escovação correta e alimentação saudável são essenciais desde os primeiros anos de vida.

“A parceria entre as equipes de Atenção Primária à Saúde e a rede municipal de ensino fortalece o cuidado integral às crianças, permitindo que profissionais de saúde atuem diretamente nas escolas, orientando alunos, professores e famílias sobre práticas de promoção da saúde”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury.