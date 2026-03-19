Ação garantiu momentos de lazer, cultura e integração para 200 participantes - Foto: Jean Alves/Smas

Ação garantiu momentos de lazer, cultura e integração para 200 participantesFoto: Jean Alves/Smas

Publicado 19/03/2026 17:04

Volta Redonda - Uma tarde diferente, cheia de encantos e sorrisos. Assim foi o passeio, nessa quarta-feira (18), de 200 crianças e adolescentes atendidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) de Volta Redonda ao Circo dos Sonhos, instalado no Shopping Park Sul, no bairro São Geraldo. A Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) disponibilizou transporte e lanche para todos os participantes.

Participaram da ação crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos, acompanhados por 15 profissionais da rede socioassistencial dos Cras dos bairros Coqueiros, Ilha Parque, Jardim Belmonte, Mariana Torres, Ponte Alta, Retiro, Roma, São Sebastião, Verde Vale e Vila Brasília.

Para muitos, foi a primeira experiência em um circo. Durante o espetáculo, eles puderam acompanhar apresentações de palhaços, números de acrobacia, malabarismo, equilibrismo e performances aéreas, além de efeitos visuais e musicais que prenderam a atenção do público do início ao fim.

A subsecretária municipal de Assistência Social, Larissa Garcez, destacou o impacto positivo da ação. “Mais que uma ida ao circo, estamos proporcionando acesso, fortalecendo o direito da infância e de oportunidades. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos nos Cras garante direitos, fortalece laços e cria oportunidades como essa. É sobre construir memórias afetivas, fortalecer a convivência comunitária e familiar e mostrar para cada criança e adolescente a grandiosidade em sonhar na magia do circo nessa fase da vida.”, afirmou.

Uma nova ida ao circo já está marcada para o dia 26 de março (quinta-feira), desta vez atendendo crianças e adolescentes de mais 10 Cras.