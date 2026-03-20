Os interessados devem procurar a partir da próxima segunda o setor de Dívida Ativa no saguão de entrada do Palácio 17 de Julho, no AterradoFoto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda oferece renegociação de dívidas com desconto de até 100% em juros e multas
Adesão ao Programa de Parcelamento dos Créditos Tributários e não Tributários começa segunda-feira (23) e poderá ser feita até 22 de abril
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Volta Redonda promove ‘Dia B da Saúde Bucal’ em escolas da rede municipal
Em parceria com o Programa Saúde na Escola, equipes da Secretaria Municipal de Saúde realizaram atividades lúdicas em quatros centros de Educação Infantil, com foco na prevenção
Crianças e adolescentes atendidos pelos Cras de Volta Redonda vivem dia de diversão no circo
Ação garantiu momentos de lazer, cultura e integração para 200 participantes
Tecnologia e integração das forças de segurança garantem recuperação de carro roubado e moto furtada
Veículos foram levados de Barra do Piraí e Barra Mansa e monitoramento por câmeras auxiliou nas duas ocorrências; suspeito de crime foi preso
Tratamento dermatológico gratuito em Volta Redonda devolve autoestima a pacientes com vitiligo e psoríase
Policlínica da Cidadania oferta Fototerapia Puva pelo SUS e acompanhamento com médicos especialistas
Volta Redonda faz primeira avaliação do Plano Municipal dos Direitos Humanos
Reunião na Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos contou com representantes da Assistência Social, Saúde, Educação, Planejamento e do CMDH
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