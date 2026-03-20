Reunindo fotografias, documentos e outros itens da época, mostra pode ser visitada até 20 de abril - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Reunindo fotografias, documentos e outros itens da época, mostra pode ser visitada até 20 de abrilFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Publicado 20/03/2026 15:52

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), realizou nesta sexta-feira (20), na galeria da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, a abertura da exposição “Volta Redonda Futebol Clube: a construção de um sonho popular”, que celebra os 50 anos de fundação do Voltaço, fundado em 9 de fevereiro de 1976. Com cerca de 40 fotos, documentos e outros itens que marcam a trajetória do clube, a mostra pode ser visitada até 20 de abril, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

O acervo que compõe a exposição pertence à família de Nelson dos Santos Gonçalves (1926-1986), que estava em seu segundo mandato como prefeito de Volta Redonda quando o clube foi fundado, e que foi cedido por seu filho, Nelson Gonçalves, que lembrou que seu pai faria um século de vida neste ano, em que também se registram os cinquenta anos do Voltaço, do final de seu último mandato e de sua morte.

Nelson aproveitou, ainda, para contextualizar o momento que levou à criação do futuro Esquadrão de Aço, que tem entre seus momentos mais marcantes a conquista da Taça Guanabara, em 2005, e os títulos nacionais das Séries D e C, em 2016 e 2024.

“Os estados do Rio de Janeiro e da Guanabara (antigo Distrito Federal) haviam se fundido em 1975, o que levou à união das federações de futebol. O presidente da CBD (Confederação Brasileira de Desportos, futura CBF), general Heleno Nunes, queria que duas cidades do interior – Volta Redonda e Campos – tivessem equipes disputando o Estadual. Ele ligou então para meu pai e perguntou se Volta Redonda teria uma equipe e estádio para disputar o Carioca, que começaria em 60 dias”, conta.

“Conseguimos construir o Raulino de Oliveira com andaimes e arquibancadas de madeira, e montar um elenco nesse período”, relembra, acrescentando que, na estreia do campeonato, o Voltaço derrotou o Botafogo por 3 a 2, com os gols do time estreante marcados por Mauro. “Graça a esses esforços, Volta Redonda deixou de ser apenas a Cidade do Aço para se tornar, também, a cidade do Voltaço, que hoje, graças ao prefeito Neto, conta com um estádio moderno após sua reconstrução.”

De olho no futuro

A abertura da exposição contou, ainda, com a presença de alunos do Instituto de Educação Manuel Marinho. O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, pontuou que a galeria da Biblioteca Municipal, com exposições durante todo o ano, serve de espaço para fomentar a cultura e a memória da cidade.

"As fotografias e documentos exibidos narram a construção da identidade de Volta Redonda, que inclui marcos como a fundação do Voltaço. E é um evento que se torna parte da história da cidade, cujas memórias serão contadas daqui a 20, 30, 40 anos.”

E nunca é demais lembrar que a história de um clube de futebol passa pelos seus torcedores. Um exemplo é Flávio Braga, conhecido como o Fubá do Voltaço, 77 anos de vida e 50 de amor pelo Esquadrão de Aço, o qual acompanhou em competições por todo o país.

"Os jovens que aqui estão são o nosso futuro, a renovação que precisamos, e de onde espero que saiam novos torcedores. O Volta Redonda foi criando e aumentando sua torcida, unindo o pessoal dos clubes dos bairros, que passaram a ir para o estádio torcer pelo nosso time, levando mais de 20 mil pessoas nos jogos mais importantes. Eu tenho gratidão eterna pelo Doutor Nelson, um dos fundadores do Voltaço.”